Everton claque le comportement “ totalement inacceptable ” de Moise Kean après avoir enfreint les règles de verrouillage du coronavirus en faisant la fête avec des amis

Everton a qualifié les actions de Moise Kean d ‘«inacceptables» après que l’attaquant ait bafoué les restrictions de verrouillage des coronavirus.

Kean, 20 ans, s’est filmé en train de faire la fête avec des amis jusqu’aux petites heures du matin, en violation flagrante des réglementations gouvernementales en matière de distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19.

Kean a publié une vidéo de lui-même défiant clairement les règles de verrouillage et Everton a qualifié ses actions de «inacceptables»

Kean, qui a rejoint Everton depuis la Juventus pour un montant annoncé de 24 millions de livres sterling l’été dernier, est susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Une déclaration du club disait: «Everton Football Club a été consterné d’apprendre un incident au cours duquel un joueur de la première équipe a ignoré les directives du gouvernement et la politique du club concernant la crise des coronavirus.

«Le club a fortement exprimé sa déception envers le joueur et a clairement indiqué que de telles actions sont totalement inacceptables.

«Everton a régulièrement souligné l’importance de suivre toutes les directives du gouvernement – y compris les règles et les conseils pour l’intérieur et l’extérieur du domicile – par le biais d’une série de communications officielles à tous les membres du personnel, y compris les joueurs.

«Les gens incroyables du NHS méritent le plus grand respect pour leur travail acharné et leur sacrifice. La meilleure façon de leur montrer du respect est de faire tout notre possible pour les protéger. »

Kean est le dernier joueur de Premier League à avoir bafoué les règles après que Jack Grealish et Kyle Walker ont été forcés de s’excuser d’avoir enfreint les restrictions de verrouillage, tandis que la paire de Tottenham, Serge Aurier et Moussa Sissoko, a été filmée à s’entraîner ensemble plus tôt cette semaine.

Kean, 20 ans, n’a pas impressionné lors de sa première saison en Angleterre, marquant une seule fois en 26 matchs avec les Toffees.

