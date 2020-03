Everton fait d’énormes dons à la banque alimentaire de North Liverpool après le report du derby du Merseyside

Everton a emboîté le pas à leurs voisins de Merseyside, Liverpool, en faisant des dons à la banque alimentaire North Liverpool.

Les Toffees devaient affronter Liverpool dans un Goodison Park à guichets fermés lundi soir, cependant, tout le football de Premier League a été suspendu jusqu’au 3 avril au milieu de la pandémie de coronavirus.

C’est une période très incertaine, mais Everton a fait sa part pour aider la communauté locale

Et il a été annoncé qu’Everton et son partenaire officiel de restauration Sodexo font don de plus de 635 kg de fruits et légumes et de produits supplémentaires destinés au derby du Merseyside.

La nourriture provenant de Sodexo, qui comprend également 136 litres de lait, 65 litres de crème et 360 œufs, a été apportée à la banque alimentaire de North Liverpool lundi.

Jo Wetherill, directeur des services de restauration de Sodexo, a déclaré à evertonfc.com: «Notre première réflexion sur l’apprentissage du match n’aurait pas eu lieu était de savoir comment nous pourrions utiliser des aliments qui autrement seraient gaspillés.

«C’est une période incertaine et difficile pour tout le monde, mais ces circonstances uniques nous ont permis de fournir de la nourriture à certaines des personnes qui en ont le plus besoin.

“Nous espérons que ce don permettra à quelque chose de positif d’émerger du jeu annulé et d’apporter une aide précieuse à un organisme de bienfaisance essentiel qui agit comme une bouée de sauvetage pour les membres de sa communauté.”

North Liverpool Foodbank fournit des colis alimentaires d’urgence et a grandi pour fonctionner avec plusieurs centres de distribution et nourrit plus de 7000 personnes par an depuis l’ouverture de sa première banque alimentaire en 2012.

Ce n’est pas seulement Everton qui a des liens étroits avec l’association caritative avec les voisins de Liverpool qui ont donné plus de 40000 £ plus les excédents de nourriture le week-end dernier.

Environ 25% de leurs dons proviennent des collectes des jours de match, mais sans jours de match à venir, il ne peut y avoir de collections.

Leur équipe de première équipe et la Fondation LFC ont conjointement promis un don de 10 000 £ pour chaque match à domicile que les Reds joueront cette saison, avec quatre matchs pour un total de 40 000 £.

Liverpool a également fait un don important à la banque alimentaire

Un surplus de nourriture au terrain d’entraînement d’Anfield et de Liverpool à Melwood sera également donné.

Pendant ce temps, Aston Villa a donné 850 paniers-repas et des plats chauds préparés pour le match de samedi contre Chelsea à des associations caritatives sans-abri, et Manchester City a fait don des surplus de nourriture de ses matchs contre Arsenal et Burnley à des associations caritatives locales telles qu’un café communautaire et une église.

