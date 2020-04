Everton fait une offre de prêt à Philippe Coutinho et le Paris Saint-Germain offre à Manchester United deux joueurs pour Paul Pogba

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de samedi et en ligne…

Dimitar Berbatov pense que la nomination de Mauricio Pochettino au poste de manager de Newcastle donnerait au club la chance de recruter des joueurs comme Gareth Bale. Un consortium saoudien, soutenu par le fonds d’investissement public du pays, veut prendre en charge le club. Le moulin à rumeurs regorge de joueurs qui pourraient rejoindre le club et Berbatov pense que la nomination de Pochettino serait la clé de tout cela. HISTOIRE COMPLÈTE

Barcelone a offert deux joueurs à Tottenham pour tenter de signer Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain n’a pas réussi à s’installer chez les Spurs à la suite de son déménagement de 55 millions de livres de Lyon l’été dernier. Barcelone reste intéressée et aurait offert en échange Nelson Semedo et Samuel Umtiti. HISTOIRE COMPLÈTE

Jan Vertonghen a fait la plus forte indication à ce jour qu’il quittera Tottenham cet été en admettant qu’il «veut signer avec le bon club». L’international belge devrait devenir agent libre à l’expiration de son contrat à la fin de la saison. HISTOIRE COMPLÈTE

Vertonghen devrait quitter Tottenham en été après huit ans

Everton a fait une demande de prêt pour Philippe Coutinho, selon la presse espagnole. Coutinho a eu du mal à s’installer à Barcelone et a passé la campagne 2019/20 en prêt avec le Bayern Munich.

Il a été signé dans un méga-argent de Liverpool en janvier 2018, mais son temps avec le club de LaLiga pourrait bientôt prendre fin. (Sport)

Le Paris Saint-Germain aurait proposé à Angel United de revenir à Manchester United dans le cadre d’un accord de swap pour Paul Pogba. Di Maria et Julian Draxler ont été proposés aux Red Devils pour les inciter à se séparer de Pogba. L’avenir du vainqueur de la Coupe du monde au club est incertain depuis un certain temps et on pense qu’il voudrait s’éloigner d’Old Trafford. (Calciomercato)

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été

Chelsea va garder Kepa Arrizabalaga en été. On pensait que les Bleus cherchaient à vendre le gardien de but cet été à la suite d’une série de mauvaises performances qui l’ont conduit à être abandonné par Frank Lampard. On prétend maintenant que vous le garderez parce qu’ils craignent que sa valeur ne baisse à cause de la pandémie de coronavirus. (Courrier)

Barcelone et l’Inter Milan surveilleraient la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Aubameyang entrera dans la dernière année de son contrat cet été et pourrait forcer les Gunners à le retirer. (Le télégraphe)

Chelsea compte exercer son option pour prolonger le contrat d’Olivier Giroud pour une autre saison. L’attaquant de France, 33 ans, est en fin de contrat fin juin et les Bleus risquent de le perdre gratuitement cet été. Cependant, ils prévoient de déclencher une clause qui prolongera son accord jusqu’en 2021, ce qui signifie qu’ils pourraient le vendre moyennant des frais. (Sky Sports News)

