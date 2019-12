Everton nomme un nouveau manager qui a remporté plus de trophées que Jurgen Klopp

Everton a mis fin à sa recherche d'un nouveau manager en nommant Carlo Ancelotti, a confirmé le club de Premier League.

Ancelotti, l'ancien patron italien de Milan, Chelsea et du Real Madrid, succède à Marco Silva à Goodison Park.

Il arrive dans le Merseyside un peu moins de deux semaines après avoir été limogé par Napoli à la suite d'une défaite 4-0 de Genk en Ligue des champions, et surveillera depuis les tribunes Arsenal visiter Goodison Park – avec commentaire complet du match EN DIRECT sur talkSPORT!

Carlo Ancelotti est revenu en Premier League pour prendre en charge Everton

Ancelotti, âgé de 60 ans, revient en Angleterre huit ans après avoir été limogé par Chelsea, par coïncidence après avoir perdu contre Everton en mai 2011. Il a remporté le doublé lors de sa première saison à Stamford Bridge et reste une figure très appréciée dans l'ouest de Londres.

Vainqueur en série tout au long de sa carrière, Ancelotti a également remporté des titres de champion en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne, tandis qu'il a remporté trois Coupes d'Europe en tant que manager pour s'ajouter aux deux qu'il a remportées en tant que joueur avec Milan.

Son total de 15 honneurs majeurs dans cinq pays différents signifie qu'il revient en Premier League en tant que troisième entraîneur le plus titré de la division, derrière Pep Guardiola de Man City et Jose Mourinho de Tottenham.

Il a 10 trophées de plus à son actif que Jurgen Klopp, manager des rivaux locaux d'Everton, Liverpool, et Ancelotti n'a pas longtemps à attendre avant de se heurter aux Reds, car un derby de Mersyeside sera disputé lors du troisième tour de la FA Cup sur le premier dimanche de 2020.

