Everton rejoint Tottenham et Leicester dans la course pour la star celtique Odsonne Edouard mais devrait battre un record de transfert écossais

Everton est entré dans la course pour signer l’attaquant celtique Odsonne Edouard mais devrait battre un record de transfert écossais pour l’amener en Premier League.

Le joueur de 22 ans est prolifique depuis son arrivée au club en août 2017.

Odsonne Edouard rejoint le Celtic depuis le PSG

Il a d’abord rejoint le prêt du Paris Saint-Germain et un an plus tard, ils lui ont fait signer le record de leur club pour 9 millions de livres sterling.

Edouard a marqué 61 fois en 125 matches, dont 27 toutes compétitions confondues cette saison.

Le Daily Mail rapporte qu’Everton a montré son intérêt pour la signature de l’international français des moins de 21 ans et a envoyé des éclaireurs fréquemment à Parkhead.

Le Celtic aurait entamé des démarches préliminaires pour proposer une prolongation de contrat afin de tenter de le garder en Écosse.

Edouard a marqué 61 buts pour le Celtic

Les frais de transfert les plus élevés perçus dans le football écossais

Kieran Tierney – 25 M £ (Celtic to Arsenal, août 2019)

Moussa Dembele – 19,7 M £ (Celtic à Lyon, Ausut 2018)

Virgil van Dijk – 13 M £ (Celtic to Southampton, septembre 2015)



Victor Wanyama – 12,5 M £ (Celtic to Southampton, juillet 2013)

Fraser Forster – 10 M £ (Celtic to Southampton, août 2014)

Aiden McGeady – 9,5 M £ (Celtic to Spartak Moscow, août 2010)

Craig Gordon – 9 M £ (Hearts to Sunderland, août 2007)

Alan Hutton – 9 M £ (Rangers to Tottenham, janvier 2008)

Giovanni van Bronckhorst – 8,5 M £ (Rangers to Arsenal, juin 2001)

Jean-Alain Boumsong – 8 M £ (Rangers to Newcastle, janvier 2005)

Tottenham et Leicester ont également été liés à un déménagement pour Edouard.

Brendan Rodgers était l’entraîneur lorsque l’attaquant a rejoint le club de Glasgow et a pu renouer avec lui cet été.

Celtic voudra probablement au moins 30 millions de livres sterling pour se séparer de son actif précieux, car le PSG a insisté pour insérer une clause de vente importante lors de son déménagement en Écosse en 2017.

Cela briserait les frais de transfert les plus élevés jamais reçus par un club écossais, éclipsant les 25 millions de livres sterling que Arsenal a payés au Celtic pour Kieran Tierney l’été dernier.

