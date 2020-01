Everton signe un accord de 30 millions de livres sur les droits de dénomination du stade Bramley-Moore Dock avec l’ancien actionnaire d’Arsenal, Alisher Usmanov

Everton a annoncé qu’un accord avait été conclu sur les droits de dénomination pour leur nouveau stade proposé à Bramley-Moore Dock.

Les Bleus ont révélé que la société holding d’Alisher Usmanov, USM, versera au club 30 millions de livres sterling cette année pour l’option de devenir le sponsor principal du terrain.

Everton FC

Everton a dévoilé de superbes plans finaux pour son nouveau Bramley-Moore Dock Stadium

Usmanov, 66 ans, qui a vendu ses actions d’Arsenal pour un montant annoncé de 550 millions de livres sterling à l’été 2018, est un partenaire commercial de longue date de l’actionnaire majoritaire des Toffees Farhad Moshiri et a été associé à l’achat d’une participation dans le club.

La société holding Usmanov, USM, sponsorise déjà le terrain d’entraînement du club Finch Farm et le magnat russe a maintenant investi plus d’argent avec un accord en place pour les droits de dénomination de Bramley-Moore Dock, qui devrait être achevé d’ici 2023.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Un contrat a déjà été conclu sur un accord pour les droits pour le nouveau terrain et 30 millions de livres d’Usmanov lui achètent la première option de poursuivre cela aux taux actuels du marché une fois la construction presque terminée.

Sasha Ryazantsev, directeur financier et commercial d’Everton, a déclaré: «Nous pensons que c’est une étape très importante dans ce projet.

Simon Jordan affirme que les fans d’Everton n’auraient pas dû se présenter sur le terrain d’entraînement du club

«L’option est de 30 millions de livres sterling et sera clôturée pour le projet de développement du stade à l’avenir.

“Cet accord innovant garantit des revenus commerciaux supplémentaires pour le club et la prime d’option que nous devons recevoir sera exclusivement utilisée comme contribution supplémentaire du club aux fonds propres du projet.”

.