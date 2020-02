Everton vise à terminer dans le top six de la Premier League et à se qualifier pour l’Europe cette saison, a déclaré Seamus Coleman

Seamus Coleman pense qu’Everton peut obtenir une qualification européenne cette saison après une reprise spectaculaire de la forme au cours des six dernières semaines.

Seul Liverpool a récolté plus de points que les Toffees depuis la nomination de Carlo Ancelotti en tant que manager, leur seule défaite en championnat étant imputable à Manchester City.

.

Seamus Coleman a soutenu Everton pour terminer dans le top six cette saison

Dans la première partie de la campagne sous Marco Silva, Everton n’a réussi à récolter que 14 points sur 15 matches de Premier League.

Ancelotti, quant à lui, a obtenu le même total en seulement sept matchs, et en parlant à talkSPORT plus tôt cette semaine, Coleman a soutenu les Merseysiders pour se classer parmi les six premiers.

“Nous regardons vers les endroits européens”, a déclaré Coleman. «Notre forme de ligue a été très bonne, alors j’espère que nous pourrons y parvenir.

“Nous ne sommes qu’à trois points du top six et nous jouons beaucoup mieux maintenant.

«Ce doit être le but lorsque vous jouez pour un club de football de cette envergure. C’est drôle comment les choses peuvent changer, mais nous devons conserver la forme que nous avons montrée. “

Sur l’impact qu’Ancelotti a eu depuis son arrivée au club, Coleman a ajouté: «Je n’aime jamais voir un manager partir.

.

Le patron des Toffees, Carlo Ancelotti, n’a perdu qu’un seul de ses sept premiers matches de Premier League

“Mais depuis Duncan [Ferguson] et le patron maintenant [Ancelotti] sommes entrés, nous avons eu une grande série de luminaires.

«Son CV parle de lui-même. Les gars viennent pour la formation et sont impatients d’écouter et d’apprendre de lui.

“Il a fait de petits ajustements à l’entraînement; c’était vraiment compétitif et agréable.

“Il est probablement parvenu à un meilleur set-up qu’il ne l’imaginait, donc Duncan mérite également un grand crédit.”

Pourquoi Sam Allardyce est impressionné par la révolution Everton de Carlo Ancelotti à Goodison Park

Coleman a souligné l’importance de redonner à la communauté au sens large lors d’une allocution lors du dernier événement d’Everton dans la communauté jeudi.

Le skipper de la République d’Irlande est un partisan passionné de l’initiative depuis son arrivée à Goodison Park en provenance de Sligo Rovers il y a 11 ans.

“C’est un projet en cours au club depuis de nombreuses années”, a expliqué Coleman. «Nous avons toujours eu Everton dans la communauté et c’est quelque chose dans lequel tous les joueurs s’impliquent.

«Toutes les caméras sont ici aujourd’hui, mais c’est quelque chose que nous faisons régulièrement. C’est super de pouvoir venir sourire sur les visages des enfants. C’est la chose la plus importante.

Seamus Coleman parle des chances de Dominic Calvert-Lewin de gagner un appel en Angleterre

«Nous avons toujours une réunion pour rappeler aux gars ce que fait Everton dans la communauté.

«Nous avons beaucoup de chance avec le vestiaire que nous avons. Nous avons connu quelques hauts et des bas au fil des ans, mais les personnages que nous avons amenés au fil des ans ont été formidables.

«Lucas [Digne] et Richarlison sont des gens formidables et ils apprécient vraiment cet élément de notre travail.

“C’est tellement, si important quand vous jouez pour ce club de football que vous donnez tout sur le terrain, mais aussi en dehors de celui-ci, et la plus grande image de cela est Everton dans la communauté et aide à changer la vie des gens.”

Everton dans la communauté est l’organisme de bienfaisance officiel d’Everton Football Club et l’une des principales organisations caritatives sportives du Royaume-Uni. Le rendez-vous de ce week-end contre Crystal Palace est le rendez-vous d’anniversaire désigné d’Everton in the Community et l’organisme de bienfaisance célébrera 32 ans de soutien aux personnes dans le besoin dans le Merseyside.

.