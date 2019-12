Everton vs Arsenal et Man City vs Leicester figurent dans la couverture en direct de talkSPORT samedi

C'est le dernier GameDay avant Noël ce week-end alors que talkSPORT vous apporte une autre journée bien remplie d'action en Premier League.

Le vol de haut niveau devrait commencer son programme festif mouvementé avec la plupart des équipes jouant quatre matchs dans les 12 jours.

Cette période bien remplie a toujours un impact majeur sur la saison et il y a une multitude d'histoires à raconter ce week-end.

talkSPORT, comme toujours, vous apportera trois commentaires en direct ce week-end et voici ce que nous avons pour vous.

Man City de Pep Guardiola affronte Leicester aujourd'hui

Everton vs Arsenal

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d'envoi à 12h30)

GameDay débute ce week-end à Goodison Park en tant qu'hôte d'Everton, Arsenal. Jusqu'à présent, les deux parties ont subi des saisons torrides, s'asseyant bien loin de la table et ayant récemment limogé leurs dirigeants.

Carlo Ancelotti et Mikel Arteta devraient prendre en charge les deux clubs respectifs, mais d'abord, la paire devrait s'affronter lors du coup d'envoi anticipé de samedi.

Reshmin Chowdhury, Nigel Adderley et Trevor Sinclair seront sur place pour toute la couverture live et exclusive de talkSPORT depuis le Merseyside.

Ray Parlour énumère ce que Mikel Arteta doit apporter à Arsenal pour réussir en tant que manager

GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte alors que nous ferons le tour du terrain pour les cinq coups d'envoi de 15 heures de ce week-end dans le haut du classement.

Aston Villa affronte Southampton, l'hôte de Bournemouth Burnley et Brighton affrontent Sheffield United ce week-end.

Pendant ce temps, Crystal Palace fait le long voyage jusqu'à Newcastle et les loups en forme sont à Norwich.

Une fois que les coups de sifflet à temps plein seront terminés, Adrian dirigera ensuite notre appel téléphonique à temps plein afin que vous, les fans, puissiez avoir votre mot à dire sur toute l'action.

Aston Villa accueillera Southampton ce week-end

Aston Villa contre Southampton

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d'envoi à 15h)

Au cours de la saison 2019/20, nous vous proposerons un match en direct à 15h chaque week-end sur talkSPORT 2.

Nous serons à Villa Park samedi pour Aston Villa vs Southampton avec Russ Williams, John Motson et Perry Groves vous apportant toute l'action.

Les deux parties ont désespérément besoin de trois points ce week-end, avec les Saints dans la zone de relégation et Villa seulement au-dessus d'eux à la différence de buts.

Les deux parties ont goûté à la défaite le week-end dernier et se rencontreront désormais à Birmingham avec beaucoup de chances.

Leicester fait d'énormes progrès sous Brendan Rodgers

Man City v Leicester

La couverture commence à partir de 17 h 15 sur talkSPORT (coup d'envoi à 17 h 30)

La spéciale GameDay se terminera par un affrontement de titre clé à l'Etihad. Les champions en titre City entameront le week-end quatre points derrière Leicester et 14 points sur les leaders Liverpool.

Les Reds sont actuellement en Coupe du monde des clubs et Leicester peut réduire son écart au sommet à Eastlands. Mais City ne sait rien par une victoire si elle veut garder ses espoirs de titre en perte de vitesse.

Hugh Woozencroft, Sam Matterface et Stuart Pearce vous apporteront toute la préparation avant que notre commentaire en direct et exclusif ne termine une autre spéciale GameDay.

Samedi est GameDay sur talkSPORT et talkSPORT 2 alors que nous vous apportons des commentaires en direct des matchs de Premier League sur les trois plages horaires.

