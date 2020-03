Everton vs Manchester United: comment regarder le choc de la Premier League – Chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe

Everton et Manchester United s’affronteront ce week-end dans un affrontement clé dans la course pour un top quatre.

Everton a cinq points de retard sur United en cinquième mais a perdu contre Arsenal le week-end dernier pour subir un revers dans sa reprise de forme.

La star de Man United Mason Greenwood a marqué contre Everton plus tôt cette saison

United s’est amélioré récemment, s’imposant 3-0 à domicile contre Watford dimanche dernier, et n’a que trois points de retard sur Chelsea en quatrième position.

Les deux équipes ont hâte de terminer dans les places de la Ligue des champions cette saison et leur rencontre à Goodison Park pourrait permettre de décider d’en remporter une.

Everton vs Man United: Date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 1er mars et débutera à 14 heures.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 à Old Trafford en décembre. Mason Greenwood a annulé un but contre Victor Lindelof.

Everton a remporté cet affrontement la saison dernière 4-0.

Everton vs Man United: chaîne de télévision et streaming en direct

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 13 heures.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

Everton vs Man United: Nouvelles de l’équipe

Lucas Digne a une blessure musculaire et pourrait passer à côté tandis que Theo Walcott a également un doute avec un problème au genou.

Jean-Philippe Gbamin est le seul absent confirmé d’Everton.

L’attaquant de United, Anthony Martial, a une blessure à la cuisse et pourrait devoir s’absenter du match.

Paul Pogba et Marcus Rashford restent sur la touche.

Everton de Carlo Ancelotti affronte Man United ce week-end

Everton vs Man United: Statistiques des matchs

Everton a remporté quatre de ses sept derniers matchs à domicile en Premier League contre Man Utd, dont une victoire 4-0 la saison dernière (D1 L2). Les Toffees n’avaient remporté que trois de leurs 20 premiers matchs contre eux à Goodison Park dans la compétition (D3 L14).

Manchester United est sans victoire lors de ses deux derniers matches de championnat contre Everton (D1 L1), la dernière fois sans victoire contre eux entre octobre 1988 et mars 1990 (quatre matchs).

Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches de Premier League disputés le premier jour d’un mois (D8 L4), bien que cette victoire soit venue à Everton, le jour de l’An 2018 (2-0).

Après avoir perdu 0-2 contre Norwich lors du dernier match à domicile de Marco Silva, Everton est invaincu lors de six matches de Premier League à Goodison Park (W4 D2).

Manchester United a remporté ses deux derniers matchs de Premier League par un score total de 5-0. Ils ont remporté trois victoires consécutives sans concéder en janvier 2018.

Everton a marqué lors de ses neuf derniers matches de Premier League (tous sous Carlo Ancelotti) – seul Liverpool (36) est sur une période plus longue. Cependant, Manchester United a gardé trois feuilles blanches consécutives en Premier League, autant que lors de ses 23 précédentes.

Gylfi Sigurdsson d’Everton a été directement impliqué dans neuf buts lors de ses neuf derniers matches de Premier League contre Manchester United (5 buts, 4 passes décisives).

Dans toutes les compétitions, le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a perdu chacune de ses trois dernières rencontres avec Manchester United – autant qu’il en avait perdu lors de ses 11 premiers contre les Red Devils (W6 D2 L3).

Dominic Calvert-Lewin d’Everton a marqué 12 buts en Premier League cette saison – le dernier joueur anglais à avoir marqué plus en une seule campagne pour le club était Paul Rideout en 1994-95 (14).

Depuis ses débuts pour le club, Bruno Fernandes a eu plus de tirs (10), fourni plus de passes décisives (2) et créé plus de chances (7) que tout autre joueur de Manchester United en Premier League.

.