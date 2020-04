Ex de Chivas exploite contre Chicharito pour s’être proclamé «légende»

Source: Twitter @LAGalaxy

José Luis ‘el Güero’ Real Il était l’un des entraîneurs qui ont le plus influencé le développement de Chicharito Et maintenant, compte tenu de ses déclarations controversées dans lesquelles il s’est proclamé “légende”, l’ancien stratège rojiblanco lui a envoyé un message sévère.

“Pour moi, une légende est quelqu’un qui est déjà mort, je pense que ce n’était pas la meilleure opinion, mais elle a sans aucun doute été causée par les critiques exagérées de sa carrière, Hernández est un historique“A commenté leGüero«.

VOIR PLUS: Les Climate Girls vous invitent à passer la quarantaine avec elles (PHOTOS)

De même, l’ancien directeur technique de Chivas il a reconnu la mentalité qu’il avait Hernandez. “La mentalité de Javier Hernández l’a aidé à être considéré par les équipes européennes, il a travaillé plus dur et une partie de ne pas aller à la Coupe du Monde U-17 l’a amené à s’améliorer et à ne pas abandonner“Il a ajouté Réel.

Jose Luis Real était devant Chivas pour deux ans; dans sa gestion, le Guadalajara atteint la deuxième place du Copa Libertadores de América.