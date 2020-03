Exclus et bloqués par la FMF, ils atteignent la Ligue de football naissante

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. a11

La Ligue mexicaine de football naissante (LBM), qui prévoit de démarrer ses activités le 18 septembre, est une organisation qui comptera 20 équipes de football avec des franchises d’une valeur initiale de 2 millions de dollars, ce qui a suscité l’intérêt dans le dernier tronçon vers le début. de certains non-conformistes – bloqués et exclus par la Fédération mexicaine de football (FMF) -. Ils ont déjà approché les directeurs enquêteurs des Alacranes de Durango et de l’UdeG.

De même, la LBM aura un circuit féminin dont la base sera la Ligue Majeure Féminine jusqu’alors amateur – dont l’un des dirigeants est Armando Magaña – mais alors que les dirigeants de la Ligue de Football assurent qu’ils ne cherchent pas à concurrencer la FMF, Magaña prévient: « Bien sûr, nous allons représenter une compétition! Et si nos joueurs ont une affiliation IMSS et le droit à une pension…?

La Fédération mexicaine de football “nous a donné le gâteau en annulant l’ascension et la descente … (ils) ne vont nulle part!”, S’exclame l’homme d’affaires Antonio García Rojas, passionné de football et président de l’Atlético Ensenada, fatigué de jouer portes dans la Ligue de l’ascension, recevant toujours un claquement de porte.

Le LBM prévoyait de commencer avec environ 12 équipes et a demandé des stades d’une capacité minimale de 5 000 spectateurs, mais la réponse les a débordés et ils ont déjà 22 demandes fermes, bien qu’ils proposent de commencer par 20. Ils affirment qu’il y a plus de 40 hommes d’affaires désireux d’avoir un franchise, qu’ils soient enregistrés dans la Fédération mexicaine ou reconnus par la FIFA.

Le projet a été présenté le 29 janvier dernier à Guadalajara, Jalisco, il avait comme aimant (conseillers) les anciens joueurs Rodrigo Pony Ruiz, Carlos Salcido et Ramoncito Morales, entre autres. Dans cet acte, le porte-parole de la Ligue, Javier González, a souligné qu’ils feront attention à ne pas se glisser dans les trafiquants de drogue.

Tout peut être affiné, mais la base est là: salaire minimum pour les joueurs de 20 000 pesos et à partir de là; cinq étrangers par équipe, trois sur le terrain. Ils cherchent à imiter le modèle économique de la Premier League anglaise, c’est-à-dire la vente de droits de diffusion aux parties (ils négocient déjà avec une chaîne de télévision) et la publicité à répartir également entre les partenaires. Il y aura une montée et une descente, ainsi que des deuxième et troisième divisions.

Parmi les participants figurent: l’Atlético Veracruz, Neza FC, Chapulineros de Oaxaca, Norteños de Monterrey, Industriales de Naucalpan, Faisanes de Yucatán, Jaguares de Jalisco, Jimadores de Arandas, Atlético Cuautitlán, etc. Le port de Veracruz aura à nouveau du football, et Neza, qui jouera au stade México 86, a déjà présenté des uniformes rouges, très similaires à celui du Toros Neza coloré.

Plusieurs clubs sont sur le point de commencer des visions et ont invité leurs fans à proposer la conception de leurs boucliers. Il y en a de très avancés: García Rojas, d’Ensenada, a déjà l’entraîneur Dusan Dráskovic et en tant qu’assistant de José Luis Sixtos, il a offert la direction sportive à Ramón Ramírez, un ancien chiva, et a dit qu’il avait un partenariat avec les anciens Madridistas Iker Casillas et Fernando Hierro .

Il y a des blessés, des blessés qui dans la Fédération (FMF) n’ont plus eu la chance de monter, ils n’ont pas le droit d’avancer; Donc, pour cette Ligue, il y aura suffisamment de matériel et de grandes opportunités, dit Magaña, qui voit un rêve très cher à venir: voir son équipe Andrea’s Soccer – qui a émergé parmi de nombreux Charlyn Corral, Liliana Mercado (Tigres) et Yamilé Franco (León) – convertis en professionnel.

Le directeur et entraîneur des femmes depuis plus de 40 ans, a commenté que dans cette branche il n’y aura pas de limite d’âge, le modèle organisationnel le reprendra des JO, mais il calcule qu’il sera prêt en juin 2021. Inclusivement, sa ligue renforcera des équipes féminines telles que Chapulineros de Oaxaca, qui l’ont déjà demandé.

La Ligue Majeure Féminine a beaucoup de joueuses de qualité et pour l’instant nous regardons le livre des charges, explique Magaña, qui n’exclut pas d’inclure les listes IPN, UNAM et IMSS. “Le bon modèle est un type d’Olympiade nationale de la jeunesse: le zonage du pays pour le rendre économiquement viable, et leurs salaires ne seraient pas si loin de ceux de la Ligue féminine de Mx naissante … La Ligue nationale de football donnera du travail à plus d’un millier de footballeurs – hommes et femmes – et c’est déjà une réalité! », a-t-il souligné.

La Fédération présidée par Yon de Luisa est agitée et a contacté les propriétaires des équipes de troisième division pour savoir s’ils envisageaient de se rendre au LBM.

