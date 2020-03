EXCLUSIF Daniel Ricciardo: La saison de Formule 1 qui débutera en juillet, déclare le pilote Renault, qui concède: “Mais vraiment, qui sait?”

Le pilote Renault Daniel Ricciardo a donné de l’espoir aux fans de Formule 1 en révélant à talkSPORT quand la saison 2020 pourrait enfin commencer.

Cependant, la date potentielle signifierait qu’au moins DEUX autres Grands Prix pourraient être reportés pour rejoindre les huit courses déjà supprimées du calendrier.

La pandémie de coronavirus a entraîné l’annulation du GP d’Australie – la course à domicile de Ricciardo – à la veille de l’ouverture de la saison, alors que le GP de Monaco historique a rapidement fait de même.

. ou concédants de licence

La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde avec plus de 700 000 cas confirmés

En outre, les événements en Azerbaïdjan, à Bahreïn, en Chine, aux Pays-Bas, en Espagne et au Vietnam ont tous été reportés sans nouvelle date, car il n’y a aucune garantie quant au début réel de la saison 2020.

La première course restante au calendrier est le GP du Canada, qui doit avoir lieu le 14 juin à Montréal.

Cependant, Ricciardo a exclusivement déclaré à talkSPORT qu’une date de début de juillet est prévue, ce qui signifierait que les courses au Canada et en France (28 juin) devraient également être reportées ou annulées.

“Je suis resté en contact avec l’équipe et nous essayons juste de comprendre ce qui se passe”, a déclaré Ricciardo. «Je suis également conscient que personne ne détient encore vraiment ce virus.

“Nous prévoyons que peut-être juillet nous commencerons, mais, vraiment, qui sait?”

La première course prévue pour juillet aura lieu en Autriche le 5 du mois, le GP britannique devant avoir lieu 14 jours plus tard.

Bien qu’il prédit que la saison commencera en juillet, Ricciardo espère ne plus reporter de courses avec la campagne commençant au Canada, qui est actuellement prévue comme première ronde du calendrier 2020.

. – .

Daniel Ricciardo a parlé exclusivement à talkSPORT au milieu de la pandémie de coronavirus

Eddie Jordan dit que Lewis Hamilton est DÉJÀ plus grand que Michael Schumacher

Interrogé sur le Grand Prix qu’il souhaiterait en tant qu’ouvreur après la pandémie de coronavirus, Ricciardo a répondu: «Je veux dire que la réponse fantastique est Melbourne – j’adorerais que cela commence à la maison – mais sachant ce que je sais pour le moment, je ne Je ne pense pas que Montréal a été annulée et c’est la prochaine sur la liste.

«J’aime Montréal comme ville et circuit; c’est l’un de mes Grands Prix préférés.

“Donc, si nous pouvions commencer par là, cela ferait ma journée.”

Ricciardo était, avec ses collègues pilotes, à Melbourne plus tôt ce mois-ci pour l’ouverture de la saison GP d’Australie.

L’événement devait se dérouler comme prévu malgré les événements sportifs annulés à gauche, à droite et au centre du monde, et il a finalement été retiré à la suite du retrait de McLaren de la course trois jours avant son début après qu’un membre de leur équipe testée positive pour COVID-19

Ricciardo a fourni un compte rendu direct de son implication directe dans une situation aussi bizarre.

“C’était bizarre d’être là, et même jeudi, je me préparais à concourir ce week-end”, a-t-il poursuivi.

. ou concédants de licence

Pilotes, équipes et voitures étaient tous arrivés à Melbourne pour le GP d’Australie – il a été annulé à la onzième heure

«Mais je n’étais jamais certain que cela allait se produire; Je savais qu’il y avait un léger risque que tout cela se retire à la dernière minute.

«La bombe pour moi était vraiment quand je me suis couchée jeudi soir, et juste avant de m’endormir, j’ai vu que McLaren s’était retirée de la course, à cause de l’affaire au sein de leur équipe.

«Je suis ensuite resté debout pendant probablement encore trois heures en essayant de trouver un peu plus d’informations, mais je savais alors que nous n’allions pas courir sans grille complète.

«Pour être honnête, je n’étais plus à l’aise avec ça non plus; Je me disais «regardez, c’est la première course de la saison, soit nous y sommes tous, soit nous ne le sommes pas, c’est comme ça».

Et comment est le sentiment en F1 en ce moment avec autant d’incertitude sur le sport et la saison 2020 en particulier?

@ RenaultF1Team sur Twitter

Ricciardo et ses collègues pilotes restent dans l’ignorance sur l’avenir de la saison 2020

L’as Renault a terminé: «Du point de vue des équipes, il y a encore de l’agacement quand nous allons commencer.

«Ce que je vois dans les nouvelles, c’est que la plupart des endroits ont pris les mesures dont ils ont besoin – avec des verrouillages et ne pas quitter votre maison – donc je pense que plus tôt tout le monde commence à la contenir, ce devrait être la bonne direction pour enfin dire au revoir à ce virus.

«Cela me donne confiance que tôt ou tard nous le verrons s’éteindre, mais pour l’instant, d’un point de vue de la course, je veux juste faire de la course.

«Évidemment, Melbourne a été une déception de ne pas se produire, mais je veux certainement le faire lorsque la santé des gens sera de retour où elle devrait être. Telle est la priorité. »

.