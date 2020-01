EXCLUSIF: L’objectif incontesté de l’ère pour Worlds Collide était de «faire monter le stock» d’Imperium

L’ère incontestée est l’une des factions les plus populaires de la lutte en ce moment.

Avec le champion NXT Adam Cole, la légende de la lutte Roddy Strong et les champions NXT Tag Team Kyle O’Reilly et Bobby Fish, Undisputed Era a le talent et le charisme sur lesquels la WWE capitalise intelligemment.

Époque incontestée – Roderick Strong, Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O’Reilly

Lors des Worlds Collide, le groupe de quatre hommes en a rencontré un autre dans l’Imperium de NXT UK et c’était un événement majeur à savourer.

talkSPORT a rattrapé Undisputed Era pendant le week-end de Royal Rumble et les quatre hommes ont parlé de la façon dont le match a vu le jour et de la fierté qu’ils ont eue d’aider à augmenter le stock d’Imperium.

Adam Cole: «Avec Blackpool, ce fut l’un de ces moments dont vous vous souviendrez pour toujours. Nous ne perdons jamais de vue des choses comme ça. J’adore les surprises en catch, c’est une de mes choses préférées. Donc, pour être impliqué dans quelque chose où tout le monde dans ce bâtiment n’avait aucune idée que nous étions là-bas, puis nous nous sommes présentés, il y a ensuite cette réaction comme “ oh mon dieu, ils sont ici ” et ils sont vraiment excités – c’est l’un des plus les choses les plus cool. “

WWE

Une ère incontestée quand ils détenaient tout l’or dans NXT!

Kyle O’Reilly: “Quelque chose au sujet des fans britanniques, je ne sais pas ce que c’est, mais ils sont toujours juste sortis. C’est tout simplement formidable. Ça a toujours été comme ça. “

Bobby Fish: “Je pense qu’avec le truc de Blackpool, il s’agit de créer cet air d’imprévisibilité et maintenant c’est notre travail de l’emporter avec nous partout où nous allons, et j’ai l’impression que c’est ce que nous faisons. Nous allons de l’avant. Et c’est juste la perception de, vous ne savez pas où ces gars vont se présenter. Ils font ce qu’ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Pour moi, c’est quelque chose qui ajoute vraiment une couche à nous tous. “

Roderick Strong: «100%. Et puis, juste l’occasion d’avoir le match. Imperium se débrouille très bien dans NXT UK, mais ce fut une sorte d’occasion de remonter leur stock contre nous et c’est spécial. Ce genre de moments compte beaucoup pour moi. Où nous pouvons aider à élever ces gars-là aussi parce que nous sommes dans cette position. Vous savez, être dans la position dans laquelle nous nous trouvons est formidable, mais ce que nous pouvons faire avec le “pouvoir” de celui-ci est vraiment flippant. “

Walter et ses coéquipiers Imperium

Kyle O’Reilly: “Nous sommes fiers de créer d’autres gars.”

Bobby Fish: “Et avouons-le, nous sommes le bâton de mesure!”

Alexander Wolfe d’Imperium a également subi une blessure pendant le match, ce qui a obligé les lutteurs à s’adapter, mais ils l’ont fait sans que personne ne le remarque. Le groupe européen a remporté le match, mais l’ère incontestée est si grande en ce moment que cela ne leur a pas fait mal du tout.

