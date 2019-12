EXCLUSIF: Nous discutons avec Mantis de la quête pour fabriquer la raquette de tennis parfaite

Qu'est-ce qui fait la fabrication d'une raquette de tennis? Beaucoup, comme ça arrive! Kevin Palmer de Tennis365 a rencontré le Mantis Sport pour en savoir plus sur le processus.

La bataille pour produire la raquette de tennis parfaite est un défi sans fin, avec la nouvelle technologie étant pompée dans la production de cadres qui diffèrent en poids, équilibre, taille et toucher.

Tennis365 a testé l'impressionnant Mantis Pro 310 III, qui est une excellente raquette à choisir pour les joueurs de club intermédiaires et avancés qui cherchent à faire passer leur jeu au niveau supérieur.

La raquette Pro 310 III a été élue “ meilleure pour la sensation '' dans le magazine TennisHead et lorsque nous nous sommes assis avec Martin Aldridge de Mantis Sport, il nous a donné un aperçu exclusif du processus derrière le développement d'une raquette prête à être utilisée par le meilleurs joueurs du jeu.

Comment commence le processus de développement d'une nouvelle raquette et combien de personnes sont impliquées dans ce processus?

Une fiche produit est soumise à l'équipe de recherche et développement. Les plans initiaux seraient construits autour de la forme du cadre (taille de la tête, largeur du faisceau). Les dessins CAO seront ensuite utilisés pour créer les détails les plus fins de cette forme. Une fois approuvé, un moule sera ouvert. Nous pouvons ensuite travailler sur des spécifications plus détaillées – modèle de cordes, poids, équilibre, rigidité.

Quelle est la prochaine étape de développement?

Une fois le produit disponible, nous effectuerons des tests approfondis dans un certain nombre de pays pour nous assurer que nous avons exactement ce que nous recherchons. Nous informerons l'équipe de recherche et développement si des modifications sont nécessaires et poursuivrons ce processus itératif jusqu'à ce que nous ayons exactement ce dont nous avons besoin. À ce stade, le produit est signé, puis nous organiserons sa photographie professionnelle. Nous nous asseyons également avec notre équipe de conception pour discuter exactement de la façon dont nous voulons que le produit se présente en fonction de notre public cible. En même temps, nous commencerons également à travailler sur tout matériel de support supplémentaire tel que l'emballage, les inserts de cadre, les couvre-têtes et le texte de notre site Web.

Que doit rechercher un joueur de club lorsqu'il choisit sa prochaine raquette?

C'est une question très difficile à répondre car elle variera d'un joueur à l'autre. Cela dépendra du style de jeu et de la taille physique. Certaines raquettes sont plus puissantes que d'autres, mais la puissance n'est pas la clé d'une raquette de tennis, car vous avez également besoin de contrôle. Si vous avez un swing plus rapide, le contrôle sera plus important tandis que si vous avez un swing plus lent et plus compact, vous aurez besoin de plus de puissance de la raquette. Le poids jouera également un rôle dans ce qui fonctionne pour différents joueurs. Les raquettes normalement plus légères sont conçues pour avoir des tailles de tête plus grandes et être plus puissantes pour compenser les joueurs avec des oscillations plus lentes.

À quel point est-il difficile pour une marque comme Mantis de rivaliser avec les fabricants de raquettes établis comme Babolat, Head et Wilson?

C'est un vrai défi car il existe un certain nombre de marques établies avec des budgets énormes. Cela signifie qu'ils peuvent dépenser beaucoup en publicité et en joueurs payants pour utiliser leurs produits. Nous essayons de créer des cosmétiques accrocheurs pour que les joueurs aiment le look des raquettes et cela les amène à les prendre pour un premier regard. Nous essayons également de soutenir les coachs afin que nos raquettes soient vues par ces influenceurs clés.

Les joueurs de club commettront-ils une erreur s'ils choisissent une raquette juste parce que leur joueur préféré l'utilise?

Pour être honnête, oui, ils pourraient l'être. Au plus haut niveau, les raquettes sont normalement personnalisées, de sorte que la raquette que vous achetez en magasin ne correspond pas aux mêmes spécifications que votre joueur préféré. Il s'agit davantage d'associer ce joueur à une marque particulière.

Quelle technologie a été intégrée au Mantis Pro 310 et comment a-t-elle évolué par rapport aux versions précédentes?

Nos raquettes sont fabriquées à partir de fibre de carbone japonaise de la plus haute qualité sur le marché. Nous fabriquons également toutes nos raquettes dans l'une des meilleures usines au monde où elles produisent également pour un certain nombre des marques les plus prestigieuses.

Faut-il rendre la sélection d'une raquette moins compliquée pour les joueurs amateurs et comment faire?

Cela peut être déroutant lors de la sélection d'une nouvelle raquette car il existe de nombreuses options. La meilleure façon est d'essayer une raquette avant de l'acheter et certains détaillants proposent ce service. Nous travaillons avec des coachs qui ont souvent aussi des raquettes de démonstration. En règle générale, il n’existe pas de modèle «taille unique» lors de la sélection de la raquette idéale, de sorte qu’elle se résume à l’essai et à la sélection de votre «configuration» parfaite, qui inclut également les cordes et la tension des cordes.

Mantis propose une gamme de raquettes, balles et grips pour les joueurs de tous niveaux et vous pouvez consulter leur gamme ici – https://www.mantis-sport.com/tennis/tennis-rackets.html

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.