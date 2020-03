Les joueurs de la NFL ont voté de 1 019 à 959 pour passer une nouvelle convention collective. Qu’y a-t-il dedans?

Les joueurs de la NFL ont voté de 1019 à 959 pour passer une nouvelle convention collective, qui durera tout au long de la saison 2030. Qu’y a-t-il dedans? Et pourquoi certains joueurs notables (Aaron Rodgers, J.J. Watt) étaient-ils si contre? Kevin Clark décompose le contenu de l’accord et ce qu’il signifie pour les joueurs, les propriétaires et les fans.