Expliquer l’innovation sauvage du volant de Mercedes

Les tests pour la saison de Formule 1 2020 ont commencé cette semaine à Barcelone, et l’équipe championne du monde en titre Mercedes a dérouté les fans et les analystes mardi en dévoilant ce qui pourrait s’avérer être un nouveau système de direction révolutionnaire.

Il a été remarqué sur les caméras embarquées de Lewis Hamilton que le conducteur tirait son volant vers son corps alors qu’il descendait la ligne droite principale du Circuit de Barcelona-Catalunya, et repoussait la roue dans sa position normale à l’approche du premier virage. Immédiatement, le monde de la F1 est entré dans une frénésie en essayant de déchiffrer ce que Mercedes avait développé, quel pouvait être l’intérêt du nouveau système, et même si c’était légal.

Mercedes a été quelque peu vague sur les applications de son nouveau système de direction, qui est appelé «direction à deux axes», ou DAS, mais la compréhension initiale est que le DAS peut permettre au conducteur de modifier la pointe du pneu à certains points de la Piste.

La Formule 1 est mise en place avec un certain degré de pincement ou de pincement – l’angle du pneu sur la surface de la piste. En déclenchant le DAS, le pneu peut s’ajuster pour permettre à la surface de toucher le sol plus uniformément, ce qui pourrait aider un pilote à contrôler la température des pneus tout au long d’une course, ou en particulier, lors d’un tour de chauffe lors des qualifications. L’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer a expliqué le système dans une vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube.

Selon le directeur technique de Mercedes, James Allison, l’équipe a été en contact avec la FIA au sujet de leur développement, et Mercedes pense que le DAS est conforme à la réglementation. Quel avantage DAS offrira-t-il? Cela reste à voir, mais il est peu probable qu’une autre équipe soit en mesure de copier la technologie de si tôt.

La première course de la saison de Formule 1 – le Grand Prix d’Australie – aura lieu dans moins d’un mois le 15 mars.

.