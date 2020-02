Expliquer toutes les différences de règles entre la XFL et la NFL

La saison 2020 de la XFL commencera ce week-end, et si vous prévoyez de vous connecter pour obtenir votre dose de football pendant l’intersaison de la NFL, vous pouvez être un peu confus par les nouvelles règles de la ligue. La XFL a apporté plusieurs changements majeurs aux règles dans le but de réduire les temps de jeu globaux et de produire plus de jeux de temps forts.

Voici une introduction sur tous les principaux changements et différences de règles par rapport aux règles standard de la NFL.

RÈGLES DE NOTATION:

Jeu de touché point après

Dans la XFL, il y a aucun coup de pied supplémentaire après les touchés. Au lieu de cela, les équipes auront la possibilité d’exécuter un jeu pour marquer 1, 2 ou 3 points supplémentaires, créant ainsi la possibilité d’un touché de 9 points.

Un essai d’un point sera exécuté à partir de la ligne des 2 verges. Un essai de 2 points commencera à la ligne des 5 mètres et un essai de 3 points commencera à la ligne des 10 mètres.

REGLES DU JEU:

Passe double avant

Contrairement à la NFL, la XFL permettra deux passes avant sur un jeu, à condition que la première passe avant soit prise derrière la ligne de mêlée.

Qu’est-ce qu’un hic?

Dans la XFL, les récepteurs n’ont besoin que d’un pied – ou de toute autre partie de leur corps – pour toucher le sol dans les limites, au lieu de deux pieds dans la NFL. Voici comment la ligue définit ce qu’est une prise:

Assure le contrôle d’un ballon vivant en vol avant que le ballon ne touche le sol.

Touche le sol dans des limites avec n’importe quelle partie de son corps, puis

Maintient le contrôle du ballon suffisamment longtemps pour lui permettre d’accomplir un acte commun au jeu, c’est-à-dire suffisamment long pour lancer ou remettre le ballon, le faire avancer, éviter ou repousser un adversaire, etc.

Coup d’envoi

La XFL a conçu ses règles de coup de pied de manière à augmenter le montant des retours que nous voyons par rapport à la NFL, et à rendre les retours plus sûrs. Les coups d’envoi vont être très différents.

Lors d’un coup d’envoi, le botteur lancera le ballon depuis sa propre ligne de 30 mètres, mais chaque bloqueur sera aligné sur la ligne de 35 mètres de l’équipe adverse. Les bloqueurs de l’équipe de retour seront alignés à leurs propres 30, à seulement cinq mètres.

Seuls le botteur et le receveur peuvent se déplacer avant que le ballon ne soit attrapé. Tous les autres bloqueurs sont autorisés à se déplacer lorsque le ballon est attrapé, ou trois secondes après qu’il touche le sol, si le ballon n’est pas attrapé.

Les coups de pied qui volent hors des limites, ou les coups de pied qui sont en deçà de la ligne opposée de 20 verges, entraîneront l’équipe recevant le ballon à sa propre ligne de 45 verges.

Les touchbacks entraîneront l’équipe de réception à partir de sa propre ligne de 35 verges.

Les équipes devront informer un officiel si elles prévoient d’utiliser un coup de pied de côté, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas surprendre l’équipe adverse avec un coup de pied de côté.

Punts

Les règles de canotage ont également été modifiées pour inciter les entraîneurs à se lancer en quatrième position.

Tous les bottés qui entraînent des retours de touche seront placés sur la ligne des 35 verges de l’équipe qui reçoit. Les bottés qui sortent des limites seront également placés sur la ligne des 35 mètres de l’équipe qui reçoit, ou partout où le ballon est sorti si cela s’est produit avant d’atteindre le 35.

L’équipe de voleurs ne peut pas franchir la ligne de mêlée avant que le ballon ne soit botté, ce qui devrait réduire considérablement le nombre de prises justes.

Défis

Il y a non entraîne les défis de la XFL. Toutes les révisions seront initiées par un officiel de rediffusion. Via la XFL, voici une liste de pièces révisables:

a) Pièces impliquant la possession. (b) Jeux impliquant de toucher le ballon ou le sol. (c) Jeux régis par la ligne de but. (d) Jeux régis par les lignes de démarcation. (e) Jeux régis par la ligne de mêlée. (f) Jeux régis par la ligne à gagner. (g) Nombre de joueurs sur le terrain lors du snap. (h) Administration du jeu. (1) Application des sanctions. (2) Vers le bas. (3) Spot d’une faute. (4) Statut du chronomètre de jeu. (i) Disqualification d’un joueur. Cette liste de jeux révisables est identique à ceux de la NFL avant 2019.

FORMAT HEURES SUPPLÉMENTAIRES:

La XFL a conçu un tout nouveau format pour les heures supplémentaires, qui est comparable à une fusillade au football.

En prolongation, l’attaque de chaque équipe aura cinq tentatives pour effectuer une conversion de deux points à partir de la ligne des cinq mètres, chaque conversion réussie valant deux points. L’équipe avec le plus de points à la fin de la fusillade est la gagnante. Si une équipe remporte une victoire plus tôt, les tours restants inutiles de la fusillade ne seront pas joués.

Il n’y aura pas de tirage au sort pour déterminer l’ordre des heures supplémentaires. L’équipe visiteuse effectuera toujours la première tentative en deux points.

Les défenses ne peuvent pas marquer dans les possessions d’heures supplémentaires en cas de chiffre d’affaires.

Pénalités en temps supplémentaire:

Les pénalités seront cruciales dans les matchs en prolongation. Si l’équipe offensive commet une pénalité pré-snap, le ballon recule et le jeu est recommencé. Si l’infraction commet une pénalité post-snap, le jeu est considéré comme mort et aucun score ne comptera.

Si la défense commet un pré-snap de pénalité, le ballon sera déplacé vers la ligne des un yards. Pour une pénalité post-snap, l’équipe offensive aura la possibilité de réessayer le jeu depuis la ligne d’un mètre si elle ne marque pas. Toutes les futures pénalités commises par la défense lors d’un tour ultérieur entraîneront un score automatique pour l’infraction.

RÈGLES DE CALENDRIER:

Horloge de jeu:

Le XFL utilisera un horloge en cours d’exécution en dehors des deux dernières minutes du deuxième trimestre et des deux dernières minutes du quatrième trimestre.

Les deux dernières minutes des deuxième et quatrième trimestres sont ce que la XFL appelle la «période de retour». Pendant ces périodes, les jeux qui se terminent hors limites ou avec un achèvement arrêteront le chronomètre jusqu’au prochain snap. Le chronomètre sera arrêté après tous les autres jeux qui se terminent par des limites jusqu’à ce que le ballon soit repéré et que cinq secondes se soient écoulées du chronomètre de jeu. En théorie, cela devrait donner une marge de manœuvre à l’équipe offensive pour exécuter les jeux au centre du terrain, car ils pourront se précipiter sur la ligne de mêlée sans que le temps ne soit écoulé.

le le temps de jeu est de 25 secondes, et commencera lorsque la balle sera repérée après le jeu précédent.

Il y aura un officiel sur le terrain dédié à repérer le ballon, dans un effort pour accélérer le processus par rapport à la NFL.

Délais:

Chaque équipe XFL recevra deux temps morts par moitié, contre trois par moitié pour les équipes NFL.

La pause de la mi-temps sera 10 minutes.

Sanctions:

La règle de la XFL sur les «hommes illégaux en aval» a été réécrite pour faciliter l’application par les officiels.

Aucun joueur inadmissible ne doit être ou avoir été à plus de trois mètres au-delà de la ligne de mêlée jusqu’à ce qu’un passeur lance une passe avant légale qui franchit la ligne de mêlée. Un joueur enfreint cette règle si une partie de son corps dépasse la limite des trois mètres.

.