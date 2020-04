Explorer le compromis des Patriotes pour Tua Tagovailoa

Il est facile d’écarter les rumeurs concernant le repêchage de la NFL début avril. Après tout, c’est probablement juste un écran de fumée, non?

Les Miami Dolphins ne pouvaient peut-être pas envisager un échange jusqu’au premier rang et les Bengals de Cincinnati ne préféreraient pas en fait Justin Herbert à Joe Burrow, non? Et bien sûr, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas la puissance de feu pour échanger contre Tua Tagovailoa… non?

C’est la période de l’année pour l’incrédulité, où les équipes divulguent des informations incorrectes comme une forme de mauvaise orientation. Mais à l’occasion, il y a du vrai dans le moulin à rumeurs. Il ne semblait pas possible que les Cardinals de l’Arizona rédigent Kyler Murray – mais ils l’ont fait. Il en va de même pour les Giants qui repêchent Daniel Jones au sixième rang. Plongeons-nous donc dans le scénario qui fait le tour de NBC Sports, ESPN et le Miami Herald. Prenons un échange entre les Bengals et les Dolphins. Le résultat? Bedlam total dans notre dernier projet de maquette 2020.

Découvrez où les cinq quarts atterrissent, y compris une équipe qui se classe 32e au total pour obtenir un signaleur de développement.

1. COMMERCE! MIAMI DOLPHINS: JOE BURROW, QB, LSU – Le choix global n ° 1 a été échangé sept fois dans l’histoire de la NFL (en comptant les métiers d’Eli Manning et John Elway). Burrow pourrait être le huitième. Les Dolphins envisagent une augmentation, selon le Miami Herald. Et certains membres de l’organisation des Bengals aiment beaucoup Justin Herbert, selon Peter King de NBC Sports. King a suggéré que l’accord nécessiterait quatre premiers tours. Cela semble un peu trop payé, mais les Dolphins ont trois premiers rondes en 2020, donc c’est faisable. Disons que les Dolphins ont offert le 5e au classement général, le 18e au total et un choix de première ronde en 2021. Si les Bengals aiment Herbert, ils prennent cet accord, tant que l’Oregon QB est disponible au 5e rang. (Et, spoiler, il l’est.) Burrow devient le quart de franchise à Miami, et le pauvre Josh Rosen se fait éduquer Rosen pour la deuxième année consécutive.

2. WASHINGTON REDSKINS: CHASE YOUNG, DE, OHIO STATE – Alors que le drame ne fait que commencer au tableau de bord, les Redskins choisissent une craie: Young. C’est une évidence.

3. LIONS DETROIT: ISAIAH SIMMONS, LB, CLEMSON – C’est le plus haut que j’ai placé Simmons, avec lui se retrouvant auparavant avec les Giants dans mes précédentes versions fictives. Mais il est difficile de ne pas être obsédé par la production de Simmons en tant que joueur de football à Clemson et en tant qu’athlète de la NFL. C’est un prospect unique et talentueux qui va émoustiller Matt Patricia et Bob Quinn. Sa meilleure composition athlétique est Julio Jones, mais Simmons a terminé 2019 avec 104 plaqués, sept sacs, huit déviations de passe et trois interceptions. C’est tout simplement absurde.

4. GÉANTS DE NEW YORK: TRISTAN WIRFS, OT, IOWA – Wirfs est un autre spécimen physique, qui a franchi toutes les étapes du processus de pré-ébauche. Son film est exceptionnel. Sa performance de moissonneuse-batteuse était stellaire. Il est juste le genre de footballeur que Joe Judge adorera.

5. COMMERCE! CINCINNATI BENGALS: JUSTIN HERBERT, QB, OREGON – Après avoir échangé de la première place au classement général, Cincy obtient le quart-arrière qu’ils convoitent apparemment, tout en s’approvisionnant en actifs de tirage pour cette année et les années à venir. Pour ce que ça vaut, beaucoup pensaient que Justin Herbert serait dans le mélange pour être le choix numéro un en 2019, mais il a choisi de retourner à l’école. C’est à ce moment-là que sa période de dévaluation a commencé – un moment où une perspective est choisie au point où il semble qu’il ne peut pas faire le bien. (La saison des merveilles à un coup de Burrow est arrivée au moment idéal, par rapport à sa saison 2018 moins brillante.) Avec une comparaison naturelle avec Carson Wentz, Herbert est sûrement une perspective très convoitée, même si beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit troisième au Conseil des Bengals après Burrow et Tua Tagovailoa. Herbert a complété 66,8% de ses passes pour 3 471 verges, 32 touchés et six interceptions à 8,1 verges par tentative. Ce fut sa meilleure saison de passe de sa carrière.

6. CHARGEURS DE LOS ANGELES: JORDAN LOVE, QB, UTAH STATE – Les Chargers sont apparemment attirés par les avantages de Love. L.A.aime plus l’amour à ce stade, selon Matt Miller de Bleacher Report. Ils transmettent donc Tua, dont la chute serait le développement le plus surprenant du projet 2020. L’amour est une perspective de boom-bust, que les Chargers vont essayer de donner un an pour se développer derrière Tyrod Taylor. Mais cela ne durera pas longtemps. À un moment donné en 2020, Love dépasserait Taylor et prendrait le relais, pour le meilleur ou pour le pire.

7. COMMERCE! SAN FRANCISCO 49ERS: JEFF OKUDAH, CB, OHIO STATE – Okudah peut être la deuxième perspective la plus talentueuse – ou la deuxième plus sûre – dans cette classe de draft. Et en quelque sorte, il est disponible au n ° 7 dans l’ensemble. Les 49ers envoient donc le 13e choix au total et un choix de deuxième tour en 2021 afin de galvaniser leur secondaire pour l’avenir (ce qui inclura probablement la vie sans Richard Sherman après 2020). Mais à cause de cela, SF échange absolument quand il est à 31 heures.

8. CARDINAUX ARIZONA: JEDRICK WILLS, OT, ALABAMA – Il est tentant d’emmener Josh Jones ici. Le produit de Houston a travaillé dans une infraction de raid aérien au collège, et il devrait être un protecteur compétent dans l’attaque de Kliff Kingsbury. Mais Wills est un choix plus sûr, avec un film impressionnant contre certains des meilleurs buts défensifs du pays.

9. JACKSONVILLE JAGUARS: JERRY JEUDY, WR, ALABAMA – Quel receveur ira en premier dans le repêchage de cette année? J’ai fait des va-et-vient: Jeudy, Henry Ruggs ou CeeDee Lamb? Cela dépendra de la préférence de chaque équipe, car chaque perspective est probablement aussi impressionnante que la suivante. Heck, Tee Higgins et Denzel Mims pourraient également intéresser les 10 meilleures équipes. Mais Jeudy a un mélange rare d’athlétisme et de polissage sur le terrain en tant que coureur de route. Il sera une aubaine majeure pour le développement de Gardner Minshew.

10. COMMERCE! PATRIOTES DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE: TUA TAGOVAILOA, QB, ALABAMA – Dites quoi?! C’est vrai. Bill Belichick prend des mesures pour décrocher son quart-arrière de l’avenir. Jarrett Stidham, QB de deuxième année, devenait un remplaçant potentiel pour Tom Brady, mais Stidham n’est pas prêt. Et Belichick ne reconstruit pas – il redémarre. Tua est pro-ready, avec 76 touchés avec neuf interceptions au cours des deux dernières saisons. Si Nick Saban donne un coup de pouce à Belichick sur Tua, alors l’entraîneur des Patriots peut être prêt à échanger très haut pour obtenir un quart de franchise. Pour y arriver, les Patriots renoncent au 23e rang et à un choix de première ronde en 2021. À leur tour, ils assurent les Raiders, Jaguars et Buccaneers, qui pourraient tous envisager Tua, s’il glisse.

11. NEW YORK JETS: CEEDEE LAMB, WR, OKLAHOMA – Derrick Brown est juste assis là. Il pourrait être un point d’ancrage sur la défense, surtout après que les Jets aient échangé Leonard Williams en 2019. Au lieu de cela, ils remplacent Robby Anderson, qui a signé avec les Panthers cette intersaison. L’agneau devrait rapidement devenir une menace encore plus dynamique. Et si Sam Darnold passe à l’étape suivante, Lamb peut aider le QB à y arriver.

12. LAS VEGAS RAIDERS: DERRICK BROWN, DT, AUBURN – Les Raiders ont des besoins plus importants que les tacles défensifs, mais ils peuvent y répondre plus tard dans le repêchage, en particulier avec un choix de deuxième ronde. Brown est un démarreur plug-and-play, qui pourrait rapidement devenir un pro Bowler.

13. CAROLINA PANTHERS (DE SF): JAVON KINLAW, DT, CAROLINE DU SUD – Kinlaw et Brown sont les meilleurs rushers d’intérieur, et ils sont probablement au coude à coude en termes de perspective qui disparaîtra en premier. Les Panthers reculent et débarquent un joueur qu’ils auraient probablement été heureux de prendre au n ° 7.

14. BUCCANEERS DE TAMPA BAY: JUSTIN JEFFERSON, WR, LSU – Jefferson, une grosse machine à sous, devrait être un bon match avec Tom Brady. Le LSU WR a quelques traits similaires à Mike Evans (taille, vitesse, capacité de capture) et Chris Godwin (parcours et polyvalence) – mais Jefferson devrait trouver un moyen de compléter les vétérans et de porter l’offensive à un autre niveau avec Brady .

15. DENVER BRONCOS: HENRY RUGGS, WR, ALABAMA – Courtland Sutton est un excellent récepteur de possession, qui génère de gros jeux avec de la physique. Ruggs, bien sûr, est un brûleur absolu. Il travaillera bien aux côtés de Sutton et Noah Fant, qui ont semblé se développer rapidement en tant que pass-catcher lors de sa première année. Il y a encore de l’espoir pour Drew Lock, le directeur général John Elway donnant au jeune QB toute l’aide qu’il peut obtenir.

16. ATLANTA FALCONS: TREVON DIGGS, CB, ALABAMA – Frère de Stefon Diggs, Trevon est un athlète tout aussi impressionnant, qui a le physique et les compétences de balle pour exceller dans la NFL.

17. COMMERCE! LAS VEGAS RAIDERS: KENNETH MURRAY, LB, OKLAHOMA – Jon Gruden et Mike Mayock sautent devant les Bengals pour débarquer l’un des athlètes d’élite et des meneurs de jeu défensifs du repêchage. Les Raiders devront travailler avec le secondeur nerveux sur la reconnaissance, ce qui créera de la cohérence pour avoir plus de saisons de 100 plaqués chez les pros qu’il ne l’a fait à l’université.

18. CINCINNATI BENGALS: MEKHI BECTON, OT, LOUISVILLE – Cincy peut ignorer la défaite de Murray, car le prix de consolation est très doux. Becton est un athlète énorme, avec un fort jeu au collège. S’il peut garder son gros cadre sous contrôle chez les pros, il serait le protecteur d’Herbert pendant longtemps.

19. DALLAS COWBOYS (DE LV): C.J. HENDERSON, CB, FLORIDE – Je ne sais pas ce que Dallas ressentira à ce sujet qu’Henderson se débat en tant que plaqueur. Mais ses compétences en tant que coin de couverture sont extrêmement impressionnantes. Il améliorera ce secondaire après le départ de Byron Jones.

20. JACKSONVILLE JAGUARS: HARRISON BRYANT, TE, FLORIDA ATLANTIC – Les faux modèles sont censés être amusants, mais je me retrouve (et d’autres) à recycler les mêmes noms. Faites-moi plaisir ici. Il n’y a pas de fin serrée claire n ° 1. Cole Kmet, Adam Trautman et Bryant sont parmi les meilleurs talents, mais ce n’est pas clair quelle perspective est la meilleure. Mais il y a tellement de choses à aimer dans le jeu de Bryant, même s’il a joué à un niveau de compétition inférieur. Lorsqu’il a affronté des adversaires de premier plan comme l’Ohio State, sa production est restée (6 prises, 79 yards). Il était la plus grande arme de l’équipe dans l’offensive qui passait, menant l’équipe dans les réceptions (65), recevant des verges (1 004) et des touchés (7). Avec un travail sur ses rechutes et en tant que bloqueur, il devrait être un bout serré à trois vers le bas. Le projet Jags pour l’envers ici.

21. PHILADELPHIA EAGLES: PATRICK QUEEN, LB, LSU – Il y a de bons demi-coins sur le plateau, mais aucun n’aura un impact aussi immédiat et constant que Queen. Il a été le meilleur sur la plus grande scène lors des séries éliminatoires de football universitaire. Ses outils de diagnostic correspondent à son athlétisme impressionnant. Le seul inconvénient? Il était un partant d’un an et n’attaque pas tout à fait le ballon aussi rapidement qu’il le devrait.

22. MINNESOTA VIKINGS: CHASE CLAYPOOL, WR, NOTRE DAME – Voici une autre expérience de réflexion dans la même veine que le choix de Bryant. Denzel Mims a de meilleurs traits athlétiques, Tee Higgins est une merveille physique, Laviska Shenault est une bête et Jalen Reagor court comme un porteur de ballon. Mais Claypool joue comme une fin serrée dans la zone rouge (en partie parce que ses mains sont collantes), et pourtant il peut étirer le terrain avec son tir de 4,4 secondes sur 40 mètres. De plus, il contribue volontiers aux équipes spéciales. La capacité de Claypool à travailler sur les quatre bas au niveau élite pourrait faire de lui un premier tour.

23. CLEVELAND BROWNS (DE NE): JOSH JONES, OT, HOUSTON – Cela n’aurait pas pu aller mieux pour Cleveland. Ils obtiennent un joueur que certains considèrent comme le meilleur tacle du repêchage. Et ils ont un certain nombre de choix futurs des Patriots. S’il y avait eu un plus grand nombre de plaqués, ils auraient peut-être dû reculer. Mais cette baisse du projet de tableau leur coûte à peine en termes de talent au poste.

24. SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS: DENZEL MIMS, WR, BAYLOR – Pourquoi pas? Drew Brees ne rajeunit pas. Emmanuel Sanders peut aider Michael Thomas à posséder les parties courtes et intermédiaires du terrain, mais Mims devrait immédiatement aider la Nouvelle-Orléans à étirer le terrain. Mims est un roi de l’épaule, dont l’athlétisme devrait l’aider à devenir un récepteur d’élite n ° 1.

25. MINNESOTA VIKINGS: TERRELL LEWIS, EDGE, ALABAMA – Je ne sais pas ce que LSU EDGE K’Lavon Chaisson, un premier round projeté, a que Lewis n’a pas. Bien que Lewis ait lutté contre des blessures (un peu comme Chaisson), cela pourrait en fait être son argument de vente. Son avantage ne fait que commencer à se montrer. Il est peut-être le deuxième meilleur pass-rusher dans ce projet, avec un peu de patience et de développement. C’est juste qu’il est un risque légèrement plus grand que Chaisson.

26. MIAMI DOLPHINS: XAVIER MCKINNEY, DB, ALABAMA – Un autre défenseur de Bama. Alors que Terrell est plus une sélection hors des sentiers battus, McKinney est une sécurité à l’intérieur de la boîte et une chaussure à atterrir au premier tour. Brian Flores aimait sûrement travailler avec la sécurité Patrick Chung en Nouvelle-Angleterre. McKinney joue cette marque de sécurité physique polyvalente, mais a beaucoup plus d’avantages.

27. SEATTLE SEAHAWKS: K’LAVON CHAISSON, EDGE, LSU – Son style de jeu nerveux attirera Pete Carroll d’une manière considérable. Peut-être que la production de Chaisson à l’université n’était pas énorme, mais son film limité montre un joueur avec un grand potentiel.

28. BALTIMORE RAVENS: ZACH BAUN, LB, WISCONSIN – Baltimore est probablement intéressé par la reprise, mais il est difficile de trouver un partenaire approprié qui souhaite progresser. Ils obtiennent donc le deuxième artiste de sacs le plus productif des Big Ten derrière Young. Là où Baun manque de taille, il est très bien en production, avec 12,5 sacs et 19,5 plaqués à perdre.

29. TENNESSEE TITANS: JORDAN ELLIOTT, DT, MISSOURI – Elliott était le plaqueur défensif le mieux classé de PFF dans le pays, devant Brown et Kinlaw. Le Missouri Tiger mérite une place au premier tour, et les Titans de Mike Vrabel sont un bon point d’atterrissage.

30. GREEN BAY PACKERS: KRISTIAN FULTON, CB, LSU – Il y a de très bons arrières défensifs sur le plateau, et même si Green Bay a du talent sur le back-end défensif, il attrape Fulton, un joueur collégial et d’élite qui pourrait se développer dans un cornerback d’arrêt. Lui et Jaire Alexander pourraient faire peur ensemble.

31. COMMERCE! DETROIT LIONS (DE SF): ANDREW THOMAS, OT, GÉORGIE – Thomas est l’homme étrange dans cette profonde ébauche de plaqués, mais sa chute sur la planche ne le met pas hors du premier tour. Les Lions échangent pour attraper la perspective impressionnante, et en obtenant Thomas au premier tour, Détroit obtient l’option de cinquième année dans le contrat de l’attaquant.

32. COMMERCE! COLLIERS INDIANAPOLIS (DE CHEFS): JACOB EASON, QB, WASHINGTON – Ses outils physiques sont passionnants. La puissance de traitement et la mécanique de HI ne le sont pas. Ainsi, les Colts passent de la 34e place à la 32e place afin de prendre Eason comme perspective de développement avec une option de cinquième année. Il restera assis derrière Philip Rivers pendant un an, et en théorie, les Colts devraient être prêts à donner à Eason le règne de la deuxième année. Cela signifie probablement la fin de la route pour Jacoby Brissett à Indy.

