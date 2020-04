Explorer le partenariat potentiel entre l’Arabie saoudite et Newcastle United

Il est simple d’évaluer ce que Newcastle United voit dans la prise de contrôle majoritaire financée par le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien.

Salut, pour commencer. C’est la rupture, longtemps souhaitée par les partisans, du désordre imposé tout au long du règne rancunier de 13 ans de Mike Ashley.

Le propriétaire injurié, quant à lui, devrait perdre cet actif gênant à un moment où l’immense stress sur le commerce de détail causé par le coronavirus lui a coûté, selon The Athletic, environ 800 millions de livres sterling.

L’approbation finale après l’envoi d’un document de 350 pages à la Premier League est tout ce qui attend avant que la transaction puisse se terminer et que le président du PIF, Yasir Al Rumayyan, soit installé, rapporte le Daily Mail.

Mais qu’est-ce qui motive le désir apparent de l’Arabie saoudite d’ajouter un autre actif à un organisme de richesse souverain évalué à 320 milliards de dollars?

Peu importe l’entrée dans un consortium avec des magnats de l’immobilier britannique dans les frères Reuben que la Rich List 2019 du Sunday Times estimait à 18,7 milliards de livres sterling. De plus, une femme d’affaires persistante à Amanda Staveley qui possède l’élixir magique de contacts et de perspicacité pour relier les points sur un accord diaboliquement complexe évalué par le Financial Times à 300 millions de livres sterling.

Ces deux parties détiendront chacune 10% du «projet Zebra».

Les 80% restants détenus par des souverains rendent la situation intrinsèquement différente de celle du conseiller royal et président de l’Autorité générale du divertissement, du contrôle de Turki Al Sheikh sur le Pyramids Egypt’s FC et de la division Segunda Almeria. De plus, le prince Abdullah bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud était propriétaire de Sheffield United de la Premier League, ce qui a nécessité une intervention de la Haute Cour pour devenir totale.

Contrairement à ces efforts, la puissance de l’État saoudien se tient derrière Newcastle.

Cette implication est bien plus que de simples chiffres sur une feuille de calcul.

–

La renaissance probable des Pies n’a pas vraiment commencé quand un accord de 31 pages a été déposé à Companies House il y a quinze jours. Ni lorsque The Guardian a annoncé une prise de contrôle financée par l’Arabie saoudite était «certaine à 90%» en janvier.

Leurs fidèles devraient, au contraire, remonter l’horloge jusqu’en avril 2016 et l’annonce par le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud, alors vice-président, de sa surprenante «Vision 2030».

Ces vastes réformes, d’une ampleur remarquable, visaient à débarrasser le Royaume de la «dépendance au pétrole», comme l’a dit MBS à Al Arabiya.

Le premier appel public à l’épargne de la société pétrolière d’État Saudi Aramco et le développement de la ville de 500 milliards de dollars NEOM ont depuis suscité le plus grand intérêt.

Newcastle représente une goutte de pétrole dans le puits par rapport à ces systèmes.

Ils ne seraient même pas le seul achat récent de premier plan du PIF. Il a révélé une participation de 8,2% dans le croisiériste américain Carnival ce mois-ci, dans un autre exemple d’opportunisme lié à l’épidémie de coronavirus.

Ils se sont également impliqués avec les groupes pétroliers Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor et Eni, selon le FT.

Il s’agit d’une chasse aux bonnes affaires, à une échelle épique. L’extraction de cette valeur a reçu une importance plus grande en raison de la baisse de la valeur du pétrole brut Brent depuis le sommet de cinq ans de 84,16 $ le baril en octobre 2019, jusqu’au plus bas du mois dernier de 24,93 $ dans le cadre d’une guerre des prix avec la Russie.

Pourtant, la capacité du football à toucher un public mondial par rapport à l’investissement et les expériences d’un allié régional de confiance sont pertinentes.

–

«Vision 2030» est la pièce maîtresse de la dynamique de modernisation de MBS dans le Royaume.

Cette force de personnalité l’a amené d’être un membre peu connu de la maison des Saoud, forte de 15000 hommes, pour devenir une présence singulière sous le règne de cinq ans de son père, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

L’économie est une facette majeure du grand plan global de 34 ans. MBS a déclaré avec force dans le document original «Vision 2030» que l’Arabie saoudite possédait désormais une «détermination à devenir une puissance mondiale d’investissement».

Les sports et le divertissement figuraient également en bonne place.

Les dépenses dans ces domaines ont, dans une large mesure, évolué dans un sens; vers l’intérieur.

Pour le sport, ils comprennent; Le combat de boxe poids lourd de décembre “ Clash on the Dunes ” entre Andy Ruiz Jr et Anthony Joshua avec des bourses estimées à 60 millions de dollars, l’injection de capital de 340 millions de dollars en 2018 dans la Ligue professionnelle saoudienne nationale, un accord lucratif de 10 ans avec la WWE pour les événements saoudiens , Un contrat de 120 millions d’euros sur trois ans pour amener la Supercopa de Espana en Arabie saoudite, la course hippique révolutionnaire de 20 millions de dollars de la Coupe d’Arabie, le tournoi de golf international de 3,5 millions de dollars et la Diriyah Tennis Cup de 3 millions de dollars, un contrat de 10 ans avec la Formule E et les profil des matchs amicaux de football international qui ont présenté l’Argentine de Lionel Messi.

Il y en a bien d’autres.

Seul le «choc des dunes» peut cependant revendiquer une véritable résonance mondiale. Un changement de stratégie était nécessaire.

Newcastle représente une rupture qui fait la une des journaux, vers l’extérieur, loin de la norme. Pourtant, ils répondent toujours à la mission globale de «Vision 2030».

«Project Zebra», le nom donné par le consortium, contiendrait des investissements importants dans la régénération urbaine de Tyneside, ainsi que des dépenses prévues pour les infrastructures du club et l’équipe de jeu.

En septembre dernier, les frères Reuben ont dévoilé leurs plans pour un «programme de loisirs, de shopping et de vie de luxe de 200 millions de livres sterling» dans le centre-ville. Ils ont également annoncé un «réaménagement de plusieurs millions de livres de l’hippodrome de Newcastle et du parc High Gosforth» en août 2018.

Celles-ci sont un signe de ce qui allait arriver et d’où dérive l’inspiration.

–

L’empreinte d’Abu Dhabi sur l’est de Manchester est totale.

Manchester City a été débraillé et oublié avant le rachat transformationnel d’Abu Dhabi United Group en août 2008, facilité par Staveley. Leur poche de «ville» – comme l’endroit est familièrement connu – était dans un état de délabrement encore pire.

Des milliards de livres d’investissements ciblés ont vu des milliers de maisons construites, le site historique Ancoats revitalisé, le campus Etihad révolutionnaire se lever et des «voisins bruyants» usurper avec défi Manchester United.

C’est l’intendance visionnaire du City Football Group qui a fait naître des rêves au sein du soutien opprimé de Newcastle. Cette positivité s’étendra davantage à l’ensemble de la communauté.

Les statistiques du gouvernement britannique publiées en octobre ont montré que 26% des quartiers de Newcastle sont parmi les 10% les plus défavorisés du pays, tandis que les chiffres du chômage de l’Office of National Statistics pour les trois mois se terminant le même mois ont donné au Nord-Est le pourcentage le plus élevé du pays à 6,1.

C’est un club de football et une ville qui a besoin d’aide. Sans même prendre en compte les effets ruineux du coronavirus.

L’impact historique de la ville a, semble-t-il, éveillé l’intérêt pour Riyad.

–

Bien sûr, des inconnus subsistent.

Les fans de Newcastle attendront l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été retardée – chaque fois que c’est le cas – avec un souffle appâté.

Le conférencier respecté des finances du football, Kieran Maguire, a déjà estimé que les nouveaux propriétaires pourraient «dépenser 150 millions de livres sterling, payer des salaires décents et adhérer au FFP [Financial Fair Play]”.

Curieusement, l’UEFA devrait annoncer prochainement l’assouplissement du règlement financier. Cela pourrait voir l’intrigue des Saoudiens un chemin turbo-boosté vers les places de qualification lucratives – et très importantes – de la Ligue des Champions.

Newcastle a fait sa dernière phase de groupes en 2002/03.

City, quant à lui, a gagné l’entrée dans leur quatrième saison d’Abu Dhabi-intendance. Ils ont toujours été présents depuis, tandis que 14 trophées ont été levés depuis le changement de propriétaire.

Newcastle, également, pourrait être en mesure d’avoir un impact plus important avec moins d’argent que nécessaire avant le coronavirus. L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a annoncé le mois dernier que «100 millions d’euros [transfers] sera une chose du passé pour les prochaines années. »

Avec un long intérêt pour Manchester United, les Magpies étaient apparemment la prochaine meilleure option disponible pour les Saoudiens.

Le plan directeur a été défini. Peuvent-ils le répéter dans le nord-est de l’Angleterre?

