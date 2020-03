Ezequiel Garay accepte le défi de Tamara Gorro et se rend à la danse lors de son isolement du coronavirus

Garay, un joueur de Valence, accepte le défi de sa femme Tamara Gorro et publie une vidéo sur son Instagram faisant une danse sensuelle

À le mal temp bonne tête. Cela va dire Ezequiel Garay, qui refuse de baisser les bras. Le centre de Valence, récemment opéré d’une grave blessure au genou, savait qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, il est donc complètement isolé, remplissant la quarantaine pour éviter de propager le Covid-19. Mais loin de s’enfoncer, le footballeur fait preuve de courage pour aller de l’avant, en grande partie grâce au soutien de sa femme. Tamara Beanie. La dernière chose a été d’accepter le défi de votre partenaire et de publier sur votre compte Instagram une danse ludique très sensuelle avec un message d’auto-encouragement.

Parce que je suis enfermé. Parce que mon isolement se termine bientôt. Parce que je suis content de mon genou. Parce qu’il faut inventer. Parce que tu dois rire. Parce qu’il faut être distrait. Parce que ma femme m’a défié dans le défi qui est devenu viral sur Instagram. Pour cela et bien plus encore, j’ai réalisé cette vidéo. Et le plus surprenant, c’est que mon genou limite mes pas, mais il me laisse danser. Avez-vous ri de moi ou de moi? Objectif atteint », a déclaré Garay.