Ezequiel Garay, premier footballeur de la Liga à tester positif pour le coronavirus

Garay ne se souviendra pas de 2020 comme du meilleur début d’année de sa vie. Le footballeur a cassé le croisé en février et a dû subir une intervention chirurgicale, il allait donc manquer le reste de la saison à Valence. La «mauvaise jambe», comme il l’a lui-même publié sur son Instagram, ne vient jamais seule et l’Argentin est le premier footballeur de LaLiga à être testé positif sur COVID-19.

Le ché central a mis en ligne une publication sur Instagram en levant le pouce, geste avec lequel il exprime à ses followers que, malgré les symptômes, il va bien. La photo l’a accompagnée d’un texte dans lequel elle explique que «2020, j’ai commencé avec une mauvaise jambe. J’ai testé positif pour le coronavirus. Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires, en ce moment je suis isolé. »

Valence n’a pas encore commenté l’avenir de son footballeur, mais, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de risques avec le reste de l’équipe. Le footballeur ne s’est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers pendant des semaines en raison de la blessure, bien qu’il se soit rendu à la ville sportive de Paterna pour effectuer des travaux de réhabilitation. Le club Mestalla a pu tester tous ses employés.