Face aux risques, le football est le moins pertinent: Lapuente

Manuel Lapuente, ancien entraîneur national, est franc dans sa position: avant la vie en danger, le football est le moins pertinent. Après qu’une partie du 10e match se soit déroulée à huis clos et que la suspension du tournoi Clausura 2020 a été décrétée en raison de la pandémie de coronavirus, l’ancien également directeur de Lobos BUAP affirme que les décisions doivent être prises par l’autorité sanitaire du pays et non par les clubs et la Liga Mx.

Si les autorités décident de suspendre le tournoi, c’est parce que c’est nécessaire, assure Lapuente; Et non seulement cela, vous devez arrêter toute activité car les joueurs sont également exposés.

L’ancien entraîneur est confiant que si le tournoi s’est déroulé à huis clos à ce jour 10, c’est parce que c’était possible, selon ce que le secrétariat à la santé a rapporté en accord avec la ligue.

Si maintenant la suspension arrive, alors elle doit être suivie, ajoute-t-il; Et pas seulement le public, mais toutes les personnes qui se déplacent dans chaque club, les joueurs et toutes les personnes impliquées, car il s’agit de prévenir la contagion à l’ensemble de la société.

Si les fêtes cessent d’être excitantes lorsqu’elles se déroulent sans public, c’est pour le moment sans conséquence, soutient Lapuente; ne pensez pas seulement à la suspension, mais même au football, car c’est une pandémie qui touche l’ensemble de la société et la planète entière.

Lorsque les besoins de la société l’exigent, tout le reste, le non essentiel, devient moins important à discuter ou à penser, ajoute-t-il.

L’une des préoccupations des directeurs et propriétaires de clubs est l’impact économique pour le football, ainsi que les ravages physiques que cela peut provoquer dans la performance d’une équipe. Pour Lapuente, c’est aussi une affaire mineure.

Il faut d’abord protéger la vie, dit-il; Même après que les clubs aient fait leurs calculs de l’impact économique et trouvé des moyens de récupérer, cela n’a pas d’importance pour l’instant; J’insiste: il faut d’abord prendre soin de la santé de toute la société, puis des effets de cette crise. Il n’y a plus rien à dire.

