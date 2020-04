Fail Forward: Les leçons d’Omarosa

Bienvenue à Reality TV Week à The Ringer! En plus de célébrer les meilleurs personnages de l’histoire du genre, nous nous souviendrons également de certains de ses moments et personnages les plus emblématiques, y compris, bien sûr, le méchant notoire du genre devenu agent politique, Omarosa.

Il y a seize ans, Donald Trump a licencié Omarosa Manigault Newman – puis Omarosa Manigault-Stallworth – de The Apprentice au cours de la neuvième semaine de la première saison de l’émission. Elle a contrarié trop de concurrents trop souvent. Elle a fait trop d’excuses pour ses propres défauts. Elle ne pouvait pas diriger. Elle a dû y aller, bien qu’elle n’ait jamais tout à fait quitté la salle de conférence de Trump, n’est-ce pas?

Dans «The Rime of the Ancient Mariner», le poète anglais du 19e siècle Samuel Taylor Coleridge a décrit la punition cosmique d’un marin qui abat un albatros. Le marin doit porter l’oiseau de mer tombé autour de son cou, portant le fardeau comme pénitence. Dans le même sens, Omarosa se cramponnerait à Trump: malheureusement, elle a refait surface lors de la finale de la première saison pour saboter les efforts de son propre chef d’équipe, Kwame Jackson, pour organiser un concert de Jessica Simpson au Trump Taj Mahal à Atlantic City, New Jersey. Là, Omarosa a prouvé sa victoire détournée sur The Apprentice, et dans la télé-réalité compétitive en général, en tant que perdante mémorable, l’agent du chaos, la calamité du casting central, le filou télégénique au cœur de matière noire. “Vous auriez dû la licencier”, a déclaré Trump à Jackson lors de la réunion du conseil d’administration lors de l’embauche de son vainqueur, Bill Rancic.

Qui se souvient de Bill Rancic? Qui se souvient de Kwame Jackson? Qui puis-je payer pour effacer complètement Omarosa du dossier historique? Incroyablement, Trump a recruté Omarosa dans sa Maison Blanche, un groupe politique qui s’est avéré aussi perfide, dysfonctionnel et pourtant aussi durable que les marques respectives Trump et Omarosa. Le guide de style m’oblige à nommer Manigault Newman sur les mentions ultérieures, et pourtant les conventions les plus grandioses de la mythologie grecque et de la célébrité hollywoodienne m’obligent à n’invoquer que son prénom: Omarosa.

Sans aucun doute, Omarosa perdrait tous les programmes de télé-réalité compétitifs répertoriés dans la tranche de The Ringer cette semaine: Survivor, American Idol, The Great British Baking Show, Big Brother et, bien sûr, The Apprentice, qui, en fait, Omarosa a perdu deux fois, la deuxième fois en compétition dans The Celebrity Apprentice. Elle a également perdu Celebrity Big Brother, mais pas avant de désavouer Trump, d’hyping ses mémoires «tell-all», et d’avoir une crise d’asthme – le tout devant la caméra. Un mois avant sa sortie de Big Brother, l’ancien chef de cabinet de Trump, John Kelly, a expulsé Omarosa de l’Eisenhower Executive Office Building à Washington, DC, mettant fin à son mandat en tant qu ‘«aide politique» de Trump, un titre ambigu approprié convenant à une administration définie en gros en partie par son manque de responsabilité pour quoi que ce soit. Son licenciement est intervenu après deux ans de critiques de Trump, ainsi que de ses propres collègues, se demandant ce que fait exactement Omarosa. Je vais te dire ce qu’elle fait. À New York, Washington et Los Angeles, Omarosa grimpe parmi les civils naïfs et les célébrités de la liste D qui, inévitablement, souhaiteraient ne jamais l’avoir rencontrée. (Rappelez-vous, Trump était un magnat de l’immobilier délavé avant que NBC ne lance The Apprentice en janvier 2004.) Aux côtés de Trump, Omarosa a incarné toutes les théories cyniques sur la mainmise des célébrités modernes sur la durée de l’attention générale. «Je me serais évincé il y a cinq expulsions», a déclaré Omarosa à l’hôte de Big Brother, Julie Chen. “Je ne peux pas croire que j’ai duré aussi longtemps.”

Les modèles de rôle les plus conventionnels pour la célébrité de la télé-réalité produisent des saisons tout en augmentant les performances de base pour intégrer les costars, les retombées et les produits ménagers; des points bonus pour des intrigues bonus, comme Kim Kardashian qui nourrit la querelle de son mari Kanye West avec Taylor Swift. Pendant ce temps, Omarosa n’ancre pas sa propre série télévisée, et je ne peux pas imaginer qu’elle le pourrait jamais: elle se nourrit de son talent pour se matérialiser, avec la détermination d’une malédiction ancienne, juste pour détruire la merde des autres. L’homme planifie et Omarosa rit. Elle hante les téléspectateurs sans méfiance qui pensaient se brancher sur les nouvelles du soir seulement pour se rendre compte qu’ils regardaient The Apprentice pendant plusieurs nouvelles saisons après son annulation. Depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, Omarosa hante Trump, qui a récemment décrit Omarosa comme «dégoûtant et grossier», et il la poursuit actuellement pour avoir violé ses accords de non-divulgation dans ses mémoires politiques, Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House. . Qui aurait pu prévoir une telle trahison de la part d’Omarosa Manigault Newman?! “Je lui ai donné chaque pause”, a tweeté Trump, “malgré le fait qu’elle était méprisée par tout le monde.” Ah! bien un jour! quel mal regarde / avais-je des jeunes et des vieux! / Au lieu de la croix, l’Albatros / A propos de mon cou était suspendu.

Au cours des deux années qui ont suivi sa sortie de la maison Big Brother dans les collines d’Hollywood, Omarosa s’est retirée de la scène politique de Washington, attendant son temps, reconfigurant ses allégeances, déposant ses couteaux et, sans doute, se préparant à jeter ses mains autour du cou de un nouveau partenaire malheureux sur Dancing With the Stars.