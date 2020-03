fait don d’un million d’euros à l’Espagne et à l’Argentine

Leo Messi a démontré son humanité et sa compréhension avec ceux qui en avaient le plus besoin crise de coronavirus et il est souligné le courant dans le monde du football des aides pour faire face à la pandémie. La star argentine a joué dons à l’hôpital clinique de Barcelone et d’Argentine vaut un million d’euros pour essayer de combattre le mieux possible le virus qui a terrorisé le monde et arrêté le sport mondial.

L’hôpital lui-même est celui qui a communiqué le don de Messi pour lutter contre le coronavirus. «Leo Messi fait un don pour combattre # Covid19 au # CLÍNIC. Merci beaucoup Leo, pour ton engagement et ton soutien », écrit le compte officiel du centre de santé.

Leo Messi fait un don pour combattre # Covid19 à # CLÍNIC. Merci beaucoup Leo, pour ton engagement et ton soutien. @idibaps # Covid19 #YoMeQuedoenCasa

A ce don, dont aucun montant n’est précisé, nous devons ajouter un autre que Messi aurait fait à son pays d’origine, l’Argentine, où l’avancée du coronavirus est inférieure à celle de l’Espagne mais commence à menacer la population. Au fur et à mesure que Mundo Deportivo avance, le prix total de l’aide de Leo serait d’environ un million d’euros, un montant qui a également été atteint par son entraîneur, Pep Guardiola, conscient comme d’autres comme Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski dans la lutte contre Covid -19.