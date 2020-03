Faites attention! Nicolás Castillo accélère son retour aux champs avec América

Malgré les scandales qui ont englouti la Club America Ces derniers jours, de bonnes nouvelles sont apparues récemment. Il s’agit de Nicolás Castillo, Footballeur chilien qui aurait commencé son stade de rééducation jeudi dernier.

Cela a été annoncé par le journal Récord, un média qui a affirmé ce qui précède après s’être assuré que l’agresseur a réagi favorablement à votre situation médicale. Château Il aurait commencé la thérapie le 12 mars avec l’intention de renforcer sa jambe et recommencer à marcher normalement. Il faut se rappeler que l’Amérique du Sud prend environ 30 jours sans faire aucun effort physique rester au lit ou fauteuil roulant.

Nicolás Castillo continue de s'améliorer dans sa récupération, aujourd'hui il commence sa rééducation pour se lever et commencer à marcher.

Malgré cela, son avenir sur le terrain reste incertain compte tenu de la gravité de sa blessure et de son état de santé. Cela est dû au fait qu’une date stable ne peut pas encore être fixée pour le Chili retour à la formation à Coapa. En plus de cela, Nicolás Castillo Il n’a pas été libéré de l’hôpital, car les médecins veulent attendre plus longtemps jusqu’à ce que l’américaniste soit complètement sain.

Château arrivé à Amérique venant de Benfica du Portugal en janvier 2019. Avec la veste bleu-crème, l’attaquant s’inscrit neuf touchés et trois passes décisives en mille 629 minutes réparties en 27 matchs.

América prend la photo officielle de Clausura 2020 au stade Azteca. 📸🦅

