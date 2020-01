Faits saillants de son deuxième match NBA en carrière

Zion Williamson a stupéfait la NBA plus tôt cette semaine dans ses débuts tant attendus, marquant 17 points consécutifs et frappant quatre trois dans une performance spectaculaire au quatrième trimestre. Williamson et les Pélicans sont revenus sur le terrain vendredi soir lors d’un match à domicile contre les Nuggets, et il n’a fallu que quelques secondes à Williamson pour jeter son premier dunk en carrière.

Williamson a marqué un alley-oop pour les premiers points des Pélicans et a terminé le match avec 15 points sur un tir de 7 sur 9, ainsi que 6 rebonds, 1 vol et 1 bloc et 1 roulement en 22 minutes.

Williamson, qui est strictement limité aux minutes, s’est assis sur le banc pour la dernière partie du match, et l’entraîneur Alvin Gentry a déclaré après le match qu’il pensait que les Pélicans «faisaient la bonne chose».

Via ESPN:

«Je sais que tout le monde est vraiment excité, et j’entends tous les soirs que je suis l’entraîneur le plus stupide du monde pour expliquer pourquoi je retirerais le gars dans le match des 5 ou 6 dernières minutes? Je vais donc vivre avec ça en sachant que nous faisons la bonne chose. “

.