“Fan” dit qu’il abandonne l’abonnement de saison à Manchester United pour figurer sur la liste d’attente de Liverpool et professe son amour pour Virgil van Dijk dans un discours de choc

Soutenir votre équipe de football est comme un mariage aux yeux de nombreux fans.

Vous les aimez inconditionnellement pendant les bons et les mauvais moments et le divorce ne doit être considéré qu’en dernier recours.

Cependant, un “fan” de Manchester United a appelé talkSPORT pour déclarer qu’il était prêt à rompre tous les liens qu’il avait avec le club après leur défaite 2-0 à Liverpool dimanche.

Liverpool s’est imposé à Anfield contre ses rivaux Man United

Les buts de Virgil van Dijk et Mohamed Salah ont vu les Reds revendiquer la victoire, ce qui voit leur offre de titre en Premier League devenir plus forte qu’elle ne l’était déjà.

Quant à Man United, ils ont raté une occasion de réduire l’écart sur la quatrième place de Chelsea, qui avait également perdu le week-end.

Mais Joe, l’homme qui prétend être un fan des Red Devils en a assez avec Ole Gunnar Solskjaer and co. et a révélé qu’il était prêt à renoncer à son abonnement qu’il avait à Old Trafford.

Cependant, ce qui a le plus choqué les présentateurs de Final Word, Danny Kelly et Simon Jordan, c’est Joe affirmant qu’il irait ensuite sur la liste d’attente pour devenir détenteur d’un abonnement pour les anciens ennemis de Man United, Liverpool.

Joe a déclaré: «Je renonce à mon abonnement Man United. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux pas le supporter.

«Solskjaer est une fraude. Il n’a aucune idée de ce qu’il fait.

“J’envisage de m’inscrire sur la liste d’attente à Anfield -“

À ce stade, Danny intervient: «Non! Vous ne pouvez pas faire ça, vous n’êtes pas un vrai supporter de football. Ça ne peut pas être vrai. “

Joe a répondu en insistant sur le fait qu’il ne se souciait pas de l’apparence avant d’offrir un grand compliment un peu bizarre à propos du défenseur de Liverpool Van Dijk.

Joe a réservé un éloge spécial à Van Dijk

Il a ajouté: «Je ne m’en soucie même plus.

«Le fait est que nous n’avons pas un joueur qui soit même à moitié aussi beau que Van Dijk. Van Dijk est un brillant joueur – »

Danny a rapidement coupé Joe clairement non convaincu qu’il était en premier lieu un véritable partisan de Man United.

Vous pouvez réécouter l’appel de choc ci-dessus!

