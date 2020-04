Fantaisie magnifique, sombre et tordue de Susanna Clarke

Bienvenue à Ringer Reads, une chronique semi-régulière de Brian Phillips sur ses livres, écrivains et événements littéraires préférés.

Susanna Clarke a un nouveau roman qui sortira plus tard cette année. Si vous êtes quelqu’un qui pourrait être excité par cette phrase, il est probable que vous le saviez et que vous étiez excité bien avant d’ouvrir cet article. En fait, il y a de fortes chances que vous en sachiez autant que moi sur le nouveau livre, c’est-à-dire tout ce qui a été révélé au grand public: il s’appelle Piranesi; c’est le premier roman de Clarke depuis que son premier roman actuel, Jonathan Strange & Mr Norrell, est devenu l’un des succès les plus improbables de l’histoire du genre fantastique en 2004 (montagnes d’exemplaires vendus, éditions en 34 langues, reconnaissance des récompenses, une BBC adaptation); il devrait sortir en septembre; il est situé à l’intérieur d’une maison si incroyablement vaste qu’il contient (ou, comme le texte publicitaire le dit de manière intrigante, “emprisonne”) tout un océan; son personnage principal est un homme qui passe sa vie à explorer cette structure océanique mystérieuse et labyrinthique et généralement impossible; et son intrigue … eh bien, revenons à la copie publicitaire:

Il y a une autre personne dans la maison – un homme appelé L’Autre, qui visite Piranesi deux fois par semaine et demande de l’aide pour la recherche d’une grande et secrète connaissance. Mais alors que Piranesi explore, des preuves émergent d’une autre personne, et une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde au-delà de celui que Piranesi a toujours connu.

Et c’est tout ce que nous savons. Clarke, qui est anglais, aurait souffert au cours des années depuis Jonathan Strange de problèmes de santé qui ont rendu l’écriture difficile. (Clarke a dit qu’elle souffrait du syndrome de fatigue chronique.) Elle n’a que 60 ans, mais beaucoup de ses fans avaient abandonné l’espoir de lire de nouveaux travaux d’elle. «J’ai déjà en quelque sorte accepté que Clarke ne publie jamais de roman à cause de problèmes de santé», a commenté un commentaire de Reddit l’année dernière. Avant que Piranesi ne se matérialise (pratiquement complet) dans le courrier électronique de son agent Jonny Geller, il ne savait même pas qu’elle l’écrivait. “Il y a quelques moments dans la vie d’un agent où quelque chose de si inattendu et de si merveilleux apparaît dans votre boîte de réception, vous ne pouvez pas le croire”, a déclaré Geller.

Depuis l’annonce du livre en septembre dernier, chaque nouvelle information diffusée par l’éditeur a suscité une nouvelle vague de commentaires extatiques dans les forums de fantaisie. (Voici Reddit à nouveau: “attrape un sac en papier, respire profondément.”) Sur Goodreads, des critiques cinq étoiles s’accumulent, la plupart écrites par des gens qui n’ont pas lu le livre (“juste des cris incohérents en ce moment” ). Le deuxième roman de Clarke sort donc comme un texte magique de l’intrigue de son premier: un tome de nulle part, écrit par une légende disparue, contenant apparemment un puzzle complexe, et apparaissant, comme par magie, pour hypnotiser le monde.

Ce n’est pas, en soi, aussi surprenant que cela puisse paraître. La carrière de Clarke a toujours contenu un élément fort de l’étrange. Il y a des contes d’origine écrite, puis il y a Clarke, qui implique un instructeur tellement impressionné par sa première nouvelle qu’il l’a envoyée à Neil Gaiman, qui a été si impressionné à son tour qu’il est parti et a trouvé un éditeur pour cela. L’histoire était (légitimement brillante) «Les Dames de Grace Adieu», à propos d’un trio de jeunes femmes de Regency England qui utilisent la magie (très) sombre pour renverser un complot misogyne; l’anthologie dans laquelle il a été recueilli a remporté le World Fantasy Award de cette année. “C’était terrifiant de mon point de vue de lire cette première nouvelle qui avait tant d’assurance”, a déclaré Gaiman plus tard. “C’était comme regarder quelqu’un s’asseoir pour jouer du piano pour la première fois et qu’elle joue une sonate.” Gaiman a appelé Jonathan Strange «le plus beau travail de fantaisie anglaise écrit au cours des 70 dernières années», bien qu’il fausse un peu le sujet en disant qu’il considère J.R.R. Tolkien pas «comme fantasme anglais mais comme fantasme élevé». (Pour ma part, je jetterais au concessionnaire les clés de toute la saga du Seigneur des Anneaux si cela signifiait quitter le terrain avec les deux dernières pages de “The Ladies of Grace Adieu”, et je sifflerais en le faisant. )

Après ce début brillant, cependant, Clarke a presque disparu de la vue avant d’avoir complètement émergé. Pendant longtemps, alors qu’elle travaillait comme rédactrice de livres de cuisine pour Simon & Schuster, elle était obsédée par l’idée d’une histoire magique alternative de l’Angleterre. Et si la magie avait autrefois été courante dans les îles britanniques, puis avait lentement disparu, pour des raisons que personne ne comprenait parfaitement? Elle a eu l’idée d’écrire l’histoire de deux magiciens de l’ère Régence qui l’aideraient à la ramener. Sur le papier, «la magie perdue revient en Angleterre» sonne plutôt ho-hum, tout comme les intrigues fantastiques. Ce qui distinguait la version de Clarke était l’étrangeté véritable de son imagination, ainsi que son engagement phénoménalement profond envers son cadre du début du XIXe siècle, à la fois en termes de précision historique du monde réel et en termes de construction du monde à histoire alternative.

Clarke s’est plongée dans la minutie de la régence. Elle a également développé un appareil savant paratextuel complet qui reliait des millénaires d’histoire magique anglaise entièrement inventée. Cet appareil a finalement trouvé son chemin dans Jonathan Strange via des centaines de notes de bas de page denses, interdépendantes et tentaculaires. (Les notes de bas de page semblent avoir été écrites par un auteur différent du narrateur du roman principal, qui à son tour est un personnage distinct de Clarke; à bien des égards, Jonathan Strange & Mr Norrell est un engin postmoderne plus délicat qu’Infinite Jest.) Wrestling the une grande quantité de matériel qu’elle a dû produire pour que ce monde se sente réel a pris à Clarke une décennie, une longue tâche pendant laquelle il devait parfois sembler qu’elle ne finirait jamais son livre.

Puis elle a fini, et le livre est apparu – un livre de 782 pages dans sa première édition, encombré de notes de bas de page extrêmement détaillées sur des livres imaginaires encore plus longs; une histoire au rythme lent, qui se déroule dans un passé lointain (mais pas le passé passionnant des épées et des armures, le passé distingué de Jane Austen des voitures et des hauts colliers blancs); mettant en vedette un casting de personnages qui n’agissent pas comme des gens modernes en costumes historiques, mais comme des gens de Regency England auraient vraiment pu agir si les circonstances décrites dans le livre étaient réelles, jusqu’à leur dire pour toujours des choses comme «et je dois vous prier de permettez-moi, monsieur, l’honneur d’exprimer les vœux les plus chaleureux de Lady Fotheringham »; mettant en vedette comme l’un de ses deux personnages principaux un savant sec et antipathique qui préfère faire des discours de longue haleine sur les livres (plus de livres!) que de faire de la magie réelle. Même Gaiman supposait que le travail de Clarke «était un goût raffiné qui serait trop inhabituel et étrange pour le grand public». Cependant, aucun algorithme n’a jamais rien compris au goût. Le livre s’est vendu à 4 millions d’exemplaires.

Jonathan Strange et M. Norrell racontent l’histoire de Gilbert Norrell, le savant susmentionné, un gentleman riche, mesquin, naïf, timide et obsessionnel du Yorkshire dont les expériences de bibliothèque à domicile restaurent ce qu’il appelle la «magie pratique» en Angleterre. Il raconte également l’histoire de son apprenti devenu rival Jonathan Strange, un jeune callow dont le dépassement des limites imprudent et le mépris du danger élargissent à la fois les possibilités et les risques de l’art. Les deux magiciens utilisent la magie pour aider l’Angleterre à gagner les guerres napoléoniennes. Ils deviennent des incontournables de la société londonienne, mais en raison de leur ingérence surnaturelle, ils exposent également une série de personnes (une femme aristocratique, la servante noire ingénieuse d’un ministre du gouvernement, la propre épouse de Strange) à la menace d’une fée maléfique puissante et irrationnelle connue comme “l’homme aux cheveux chardonnés”. Nuit après nuit, ces victimes sont convoquées dans le royaume des fées, Lost-Hope, et forcées de danser dans une balle qui se lit comme la fête la plus sombre du multivers. Incapables de dormir, certains deviennent fous; d’autres perdent lentement leur volonté de vivre. Strange s’engage dans une quête magique pour libérer sa femme des griffes de Lost-Hope, qui l’emmène à Venise, où il finit emprisonné dans une tour sombre entourée de nuages ​​de corbeaux. Un magicien de rue dont le corps est couvert de tatouages ​​mystérieux (littéralement, un livre vivant) apporte à Norrell une prophétie qui semble promettre le retour du Raven King, une figure semi-mythique qui semble être à l’origine de la magie anglaise. Ensuite, la prophétie commence à se jouer d’une manière que les personnages principaux ne remarquent généralement pas, de sorte que vous commencez à vous demander si l’histoire principale du livre se déroule presque entièrement entre les lignes. Lord Byron se montre. C’est un livre difficile à résumer.

L’une des raisons pour lesquelles les fans de Clarke sont si fervents est que personne d’autre n’écrit de fiction comme elle. Au moins personne vivant, et pas tous à la fois. Il y a des aspects de sa voix qui rappellent Lewis Carroll – elle est de même attirée par la fine frontière entre la raison et le chaos, et elle a la même capacité à devenir plus drôle qu’elle devient plus étrange, de sorte que ses moments les plus effrayants sont souvent très drôles en effet. Sa comédie de personnage évoque fortement Charles Dickens. Son utilisation des paramètres de la régence anglaise et l’aiguilletage doux des hypocrisies de ses personnages rappellent taquinement Jane Austen. Son sens du tourbillon d’horreur au cœur du sublime ressemble à celui de Mary Shelley. Son esprit fait parfois écho aux lettres de Byron. Et les notes de bas de page, dans lesquelles elle raconte des dizaines d’histoires parallèles et se détache de l’action principale de toutes sortes de façons inattendues – eh bien, David Foster Wallace n’a pas inventé la note de bas de page comme appareil de fiction avec Infinite Jest, mais quand deux les romans de porte-parole adorés par la critique sortent dans les huit ans les uns des autres et utilisent la même technique de manière si visible que votre esprit les regroupe naturellement.

Mais Jonathan Strange ne lit pas comme un pastiche de Carroll, Dickens, Austen, et al. Cela se lit comme une sorte de conversation surréaliste entre eux: c’est le rêve que vous auriez si vous vous endormiez en écoutant les auteurs d’Alice au pays des merveilles et Frankenstein essayer de travailler ensemble une planche Ouija. Les influences se manifestent pour se taquiner, puis elles corrigent leurs différences et s’unissent pour jouer avec le même thème. Considérez le tressage merveilleusement subtil des registres de bandes dessinées du XIXe siècle – et de la parodie, de l’ironie et du pathétique – dans ce passage, à propos d’une jeune femme ressuscitée par la magie de M. Norrell:

Il a été remarqué (par une dame infiniment plus intelligente que le présent auteur) à quel point le monde se sent bien disposé envers les jeunes qui meurent ou se marient. Imaginez alors l’intérêt qui a entouré Mlle Wintertowne! Aucune jeune femme n’avait jamais eu de tels avantages auparavant: car elle est morte le mardi, a été élevée à la vie tôt le mercredi matin et s’est mariée le jeudi; que certaines personnes ont trouvé trop excitant pendant une semaine.

L’expérience de la lecture de Clarke est comme l’expérience de la lecture de personne d’autre. Et pendant une décennie et demie, cette expérience a été confinée à un seul roman et à un seul livre de nouvelles, Les Dames de Grâce Adieu et Autres Histoires, qui se déroulait principalement dans le même monde que Jonathan Strange, et qui est apparu seulement deux ans plus tard, en 2006. Pendant 14 ans, nous avons eu le silence, de l’écrivain fantastique le plus distinctif de sa génération. Si vous aimez, disons, George R.R. Martin, un autre grand romancier fantastique qui est connu pour prendre un rythme entre les livres … eh bien, il y a au moins d’autres épopées granuleuses, pseudo-médiévales et épées pour vous. Le marché de Clarke est Clarke. Faut-il s’étonner si Piranesi est traité dans certains milieux moins comme un roman que comme un motif de célébration?

Cela pourrait être terrible, pour autant que je sache. Je ne l’ai pas lu. Mais mes espoirs sont grands. Clarke ne me semble pas être quelqu’un qui publie juste pour le plaisir. Vous ne passez pas 10 ans à perfectionner votre premier roman profondément non commercial si vous avez peur du silence. Pour ce que ça vaut, le romancier anglais et écrivain non romanesque Francis Spufford, lui-même pas une figure négligeable sur la liste des génies contemporains de la bizarrerie, a lu Piranesi; il dit que c’est brillant et rien du tout comme Jonathan Strange. Je le sais parce qu’il en a écrit une critique sur Goodreads. Francis Spufford qui passe en revue votre copie préalable sur Goodreads revient à dire à peu près ce que Neil Gaiman envoie votre première histoire aux éditeurs pour interroger des lettres. C’est de bon augure, c’est ce que je dis.

Je suis loin d’être la première personne à le dire, mais ce que je préfère dans la fiction de Clarke, c’est qu’elle transmet un sens plus aigu de la magie que toute autre fiction fantastique que j’ai lue. Tout écrivain peut affirmer que quelque chose de magique s’est produit et vous faire imaginer. (Ne me croyez pas? J’ai téléporté une chaussure au-dessus de votre tête.) Clarke vous fait sentir la réalité changer d’orientation. «Le monde n’est pas idiot du tout», écrit-elle dans Jonathan Strange, «mais attend simplement que quelqu’un lui parle dans une langue qu’il comprend.» Mais qu’est-ce que cela ferait à votre cerveau d’entendre cette phrase? Clarke vous fait sentir que vous savez.

Elle est capable de le faire, je pense, en partie parce qu’elle sait comment exploiter la double vision mentale qui se produit lorsque des structures hautement rationnelles (récits compliqués, longues phrases du XIXe siècle, notes de bas de page croisées) sont utilisées pour contenir des matériel primitif (contes de fées, légendes folkloriques, chansons pour enfants). Exagérez les deux côtés de cette équation au-delà d’un certain seuil et vous vous retrouvez avec quelque chose de très drôle qui peut se dilater, à tout moment, en quelque chose de très troublant, car cela peut vous faire sentir que la capacité de votre esprit à la raison et sa capacité à la déraison sont le même. Au début de Jonathan Strange, il y a un moment où un érudit âgé soutient qu’il serait absurde de s’attendre à ce qu’un magicien fasse de la magie; après tout, attendons-nous qu’un historien fasse l’histoire? Le monde attend qu’on lui parle dans sa propre langue, mais la langue elle-même est en train de désintégrer à jamais le non-sens. Rien ne signifie plus que la langue et rien ne signifie moins.

J’espère que Piranesi capture quelque chose de ce sentiment d’orientation désorientante. C’est un bon signe, je pense, que le roman porte le nom d’un artiste du XVIIIe siècle qui a dessiné des prisons imaginaires; Piranesi ne ressemble peut-être pas à Jonathan Strange & Mr Norrell, mais je ne suis pas sûr que quoi que ce soit puisse ressembler davantage à Susanna Clarke que de libérer un océan dans un livre de dessins architecturaux des Lumières. En tout cas, j’ai hâte de le savoir.