Fantasy Premier League: Cristiano Ronaldo et Frank Lampard font le XI le plus performant de tous les temps

La saison de football étant suspendue, les dirigeants de Fantasy Premier League ont eu le temps de se remémorer les années passées et les joueurs qui ont rendu le jeu si amusant.

Au cours de l’histoire de la FPL, il y a eu des talents spéciaux qui ont montré le talent et la constance pour livrer gros tout au long d’une saison.

Nous avons décidé de constituer une équipe des meilleurs joueurs depuis le début du match officiel de la saison 2002/03 et être en si bonne compagnie est plus difficile qu’il n’y paraît.

Les favoris réguliers de la FPL comme Sergio Aguero, Wayne Rooney et David Silva ne font pas la coupe. Pas plus que d’autres gros frappeurs comme Didier Drogba, Harry Kane, Petr Cech ou Steven Gerrard.

Voyons donc qui a réellement réussi à…

GK: Brad Friedel – 187 pts – 02/03

Équipe – Blackburn

Oui, Brad Friedel. Pas Petr Cech, Edwin van der Sar ou Alisson Becker, mais l’ancien international américain détient toujours le record du plus grand nombre de points FPL d’un gardien de but.

Après une performance exceptionnelle à la Coupe du monde 2002, Friedel a porté sa forme dans la campagne de la ligue avec Blackburn, ramassant 15 draps propres et a été nommé leur joueur de l’année.

DF: John Terry – 196 pts – 04/05

Équipe – Chelsea

L’arrivée de Jose Mourinho a transformé Chelsea en une machine à points et en termes FPL, John Terry était exactement cela. L’arrière central a récolté des points blancs chaque semaine, les Bleus gardant un record de 25.

Il a également accumulé de nombreux points bonus en cours de route et a également inscrit trois buts pour devenir un pilier dans la plupart des équipes.

DF: Virgil van Dijk – 208 pts – 18/19

Équipe – Liverpool

Virgil van Dijk était un colosse aux deux extrémités du terrain lors de sa première saison complète à Anfield, transformant Liverpool en véritables prétendants au titre.

Le grand Néerlandais a joué un rôle énorme dans la défense des Reds et a accumulé 20 blanchisseries tout en jouant son rôle à l’attaque, enregistrant quatre buts et quatre passes décisives.

DF: Andy Robertson – 213 pts – 18/19

Équipe – Liverpool

La saison dernière, Andy Robertson est devenu le défenseur FPL le plus performant de tous les temps au cours d’une même saison. Ce qui est ironique, c’est qu’il n’a jamais marqué du tout dans cette campagne.

Mais ce qu’il manquait dans les buts, il l’a compensé dans les passes décisives. Avec ses aventures régulières en avant, le latéral arrière rapide a joué le fournisseur 12 fois et a remporté les points pour 21 draps propres.

MF: Mohamed Salah – 303 pts – 17/18

Équipe – Liverpool

Dans sa première saison avec Liverpool, Mohamed Salah est devenu une légende d’Anfield instantanée, mais aussi une FPL. L’ailier à l’esprit d’attaque a montré une soif insatiable de buts et en a empoché 32 sur le chemin de la victoire au Golden Boot.

L’Égyptien a également récolté 12 passes décisives et est devenu le favori écrasant du capitaine chaque semaine. Un total de 303 points cette saison est le plus élevé de l’histoire de la FPL.

MF: Frank Lampard – 284 pts – 09/10

Équipe – Chelsea

Frank Lampard était une source régulière de buts du milieu de terrain mais, en termes de FPL au moins, il a culminé au cours de la saison 2009/10.

Le milieu de terrain d’origine a marqué 22 fois au cours d’une campagne exceptionnelle et a même connu son meilleur retour dans le département créatif, avec 14 buts.

MF: Alexis Sanchez – 264 pts – 16/17

Équipe – Arsenal

C’était Alexis Sanchez à son meilleur niveau explosif et si vous ne pouviez pas l’intégrer dans votre équipe, vous étiez à peine à regarder à chaque fois qu’Arsenal prenait le terrain.

Le Chilien semblait pouvoir marquer ou aider à tout moment et avec 24 buts du milieu de terrain, il a certainement fait payer ces non-propriétaires. Un décompte de 10 passes décisives a également été une bonne chose.

MF: Cristiano Ronaldo – 283 pts – 07/08

Équipe – Manchester United

Cristiano Ronaldo venait de s’établir comme le meilleur joueur du monde cette saison et a rejoint un club d’élite des incontournables de la FPL.

Manchester United volait et les Portugais menaient la charge. Il a marqué un nombre phénoménal de 31 buts et a récolté six passes décisives en route vers son premier Ballon d’Or.

FW: Robin van Persie – 269 pts – 11/12

Équipe – Arsenal

Après des années d’une existence fragile avec la prochaine blessure jamais trop loin, Robin van Persie était soudainement imparable. Une bonne santé a permis à son incroyable talent de s’épanouir et il est rapidement devenu l’homme principal d’Arsenal.

Indépendamment des résultats ou de la position des Gunners lors de leur poursuite pour les quatre premiers, le Néerlandais a livré régulièrement et a couru à 30 buts pour la saison, offrant également neuf passes décisives.

FW: Luis Suarez – 295 pts – 13/14

Équipe – Liverpool

Salah pourrait détenir le record du total de points le plus élevé, ce pourrait être la meilleure saison individuelle de FPL. Luis Suarez était injouable lors de la saison 2013/14 et Liverpool était le grand animateur de la ligue.

L’Uruguayen a marqué 31 buts et fourni 12 passes décisives alors que son match était également sublime. En tant qu’attaquant, il a marqué un point de moins que Salah pour les buts et n’a pas reçu de points pour les draps propres. Mais surtout, avec Steven Gerrard dans l’équipe, il n’était même pas aux tirs au but.

FW: Thierry Henry – 271 pts – 02/03

Équipe – Arsenal

Ce fut une saison où Thierry Henry était tout simplement, enfin, invincible. Il n’a cependant pas remporté le Soulier d’or avec ses 24 buts tombant un peu loin des 25 de Ruud van Nistelrooy.

Cependant, le Français jouait son meilleur football et était en avance avec 20 passes décisives – toujours le seul joueur à atteindre ce chiffre en une seule saison.

