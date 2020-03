Faut-il reconsidérer le plafond des fusées? Et les autres plus grandes questions de la semaine de la NBA

Le cycle de nouvelles de la NBA se déplace plus rapidement que l’escalade du bœuf Giannis-Harden. Donc, tous les lundis cette saison, nous examinerons les intrigues, les tendances et les points de discussion les plus importants de la semaine à venir. Bienvenue aux plus grandes questions de la semaine de la NBA.

Est-il temps de reconsidérer le plafond des fusées?

Le lendemain du suspense des Rockets-Celtics de samedi, j’ai regardé une super-coupe des temps forts de Russell Westbrook à partir de son chef-d’œuvre de 41 points, huit rebonds et cinq passes décisives, et je me suis retrouvé à sourire. Il n’y avait pas de triple double à lancer sur un graphique, et surtout, pas de mauvaise nuit de tir de Westbrook pour grimacer. Il a pris deux 3, en a fait un et a tiré près de 60% du terrain, tout en annihilant sans relâche la jante:

Dans ce nirvana de basket-ball moderne que Houston a créé à la volée, le vintage Russ a été combiné avec un nouveau Russ efficace pour fournir l’une des meilleures histoires de la saison. Depuis qu’ils ont doublé et sont devenus hyper-petits avec Westbrook comme centre de facto, les Rockets ont une fiche de 7-2 et ont remporté six matchs de suite. Ils ont 39-20 et maintenant seulement 1,5 matchs sur les 2 têtes de série dans l’Ouest. Chaque fois qu’ils affrontent un nouvel adversaire, ils deviennent une énigme que l’autre équipe doit essayer de résoudre. Houston a toujours été difficile; maintenant c’est une équipe difficile à comprendre. Comment vous comparez-vous avec un meneur suralimenté se faisant passer pour un centre? Le changement a indéniablement relevé le plafond des Rockets, mais à quel point est la grande question.

Avec les Lakers et les Clippers planant en haut dans l’Ouest, il semble que Houston appartient à un niveau juste en dessous avec Denver. Les deux équipes aspirent à battre les équipes de L.A.par leurs propres méthodes très différentes, et c’est dommage que nous n’ayons pas la chance de les affronter à nouveau cette saison. Finalement, les équipes s’adapteront au nouveau style de jeu que les Rockets ont déclenché, mais peuvent-elles l’arrêter? Pour l’instant, cette réponse est non. Cette semaine, les Clippers se rendront à Houston pour voir si Kawhi Leonard and Co. peut ralentir les Rockets.

À certains égards, le récent succès de Houston semble toujours être un gadget qui ne restera pas dans les séries éliminatoires, mais pour les Rockets, c’est leur dernier plan d’action avec cette liste, et le fait que cela fonctionne si bien déjà est une réussite sur sa propre. Et même si les Rockets sont toujours en tête au deuxième tour de cette saison, au moins nous avons pu voir une version de Russ qui nous a fait sourire, pas grimacer, à nouveau.



Quand Steph reviendra-t-il réellement?

Aussi géniale que cette saison ait été, le ton général a été différent sans Steph, qui est absent depuis octobre avec une blessure à la main. C’est pourquoi il était passionnant de voir la nouvelle de la semaine dernière qu’il ferait enfin son retour dimanche. Ensuite, les Warriors ont annoncé qu’il ne jouerait pas dimanche après tout et que son retour aurait lieu un peu plus tard ce mois-ci. Cela pourrait encore arriver dès cette semaine – les Warriors joueront à Denver mardi, où l’altitude peut être une raison suffisante pour retenir Steph et accueillir les Raptors jeudi – mais cela vaut la peine d’inspecter pourquoi les Warriors sont extrêmement prudents à propos de tous cette.

D’une part (sans jeu de mots), les Warriors ont le pire record de basket-ball et il y a peu d’avantage immédiat à trotter leur joueur de franchise pendant une saison perdue. Et si l’étoile notoirement sujette aux blessures se blessait à nouveau? Et s’il joue si bien qu’ils commencent à gagner des matchs et nuisent à leurs chances de loterie? Curry veut clairement jouer et sa cache en tant que superstar de l’équipe devrait lui donner un certain pouvoir de décision dans cette situation. Mais en écoutant les journalistes de Steve Kerr samedi, vous pourriez dire que Curry n’était pas content d’avoir à attendre plus longtemps.

Les Warriors ont connu une saison infernale – à commencer par la blessure de Curry à seulement quatre matchs – et le retour possible de Steph a été ce qui équivaut à la lumière au bout du tunnel. Golden State compte également cinq matchs d’avance (en baisse?) Sur la quatrième pire équipe de la ligue, donc même si l’équipe commence à gagner des matchs, elle restera probablement dans les trois derniers, étant donné qu’il leur manque toujours Klay Thompson et incorporant l’ajout récent Andrew Wiggins. Bien sûr, il ne peut y avoir aucun avantage tangible à ramener Curry en plus d’apaiser lui et votre base de fans, mais donner à votre joueur de franchise ce qu’il veut, sans parler de ses ardents supporters, n’est pas non plus une mauvaise stratégie commerciale.

Zion peut-il voler la recrue de l’année?

Une autre semaine, une autre série de matchs pour Zion Williamson à Kool-Aid Man à travers les équipes et accumuler des nuits de 20 points. Après ses deux premières apparitions, au cours desquelles il a joué moins de 25 minutes, Zion a marqué moins de 20 points une seule fois en 12 matchs. C’est le genre d’étirement où le test de la vue correspond parfaitement aux chiffres: son jeu est captivant, et ses chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils ont en fait été significatifs.

Stat du jour # 132!

Leaders de la cote nette (min. 10 matchs et 10 minutes par):

1. Giannis

2. Un autre mâle

3. Un autre mâle

4. Un autre mâle

5. Un autre mâle

6. Un autre mâle

7. Zion Williamson

En d’autres termes, avec Zion au sol, les Pélicans ont été la deuxième meilleure équipe de la NBA.

– Zach Kram (@zachkram) 1 mars 2020

Dans le processus, Zion a aidé les Pélicans à faire un étirement de 9-6 depuis ses débuts, ce qui les a rendus 20-11 depuis la terrible série de 13 défaites de l’équipe, et à une distance frappante des 8 graines de l’Ouest (seulement 2,5 matchs en arrière) des Grizzlies). Les statistiques par-36 de Zion sur cette séquence: 29,4 points, 8,7 rebonds, 2,9 passes décisives et un vol, tout en tirant à 58% du sol.

Les chiffres de Zion et les performances des Pélicans sont également liés pour une autre raison. Si Zion joue les 23 matchs restants de la saison à la Nouvelle-Orléans, maintient en quelque sorte ce niveau de production et que les Pélicans volent les 8 graines, les chuchotements sur le cas de Zion pour la recrue de l’année peuvent se transformer en votes réels.

La situation ressemble légèrement à celle de la recrue de l’année 2016-2017 lorsque Malcolm Brogdon a remporté le prix contre Joel Embiid, qui a obtenu de meilleurs chiffres, mais n’a été en bonne santé que pour 31 matchs. Zion finira probablement par jouer plus de matchs qu’Embiid, mais Ja Morant – qui a une moyenne de 17,7 points et sept passes décisives par match – sera beaucoup plus difficile à renverser que Brogdon. Morant a été un phénomène toute la saison, un fil en direct de jeux de moments forts et de basket-ball gagnant qui a conduit les Grizzlies à une campagne surprenante. Zion devrait aller au-delà de ce qu’il fait déjà pour vraiment changer le récit. En fait, sa performance singulière ne sera peut-être même pas suffisante si Ja et les Grizzlies s’accrochent au huitième rang. Là encore, je ne mettrais rien derrière lui à ce stade.



Les agents libres laissés sur le marché offriront-ils une dernière touche?

Le marché du rachat est mort, mais le marché des agents libres est toujours vivant. Quelques autres joueurs sont sortis de leur situation respective au cours du week-end avant la date limite d’admissibilité aux séries éliminatoires, tandis que quelques autres n’ont pas été aussi chanceux. Allen Crabbe et Anthony Tolliver ont tous deux obtenu des rachats de leurs équipes respectives et sont maintenant libres d’être signés et de jouer en séries éliminatoires. Rien sur l’un ou l’autre ne crie (ou même chuchote) des ajouts d’étirement intrigants, mais ils pourraient se retrouver dans des équipes qui ont simplement besoin de profondeur ou, comme les Rockets, pensent qu’ils peuvent débloquer une version différente d’entre eux. Jordan McRae a également été racheté ce week-end, mais sa priorité semble être de quelques minutes, c’est pourquoi il quitterait une équipe des séries éliminatoires à Denver pour se rendre dans une équipe de loterie à Phoenix.

Les acteurs du marché du rachat les plus intéressants pourraient être ceux qui n’ont pas été achetés avant la date limite. Moe Harkless, par exemple, est passé d’un membre clé des Clippers en séries éliminatoires à se retrouver coincé sur les Knicks malgré le fait que plusieurs prétendants pouvaient l’utiliser. Il y a aussi Tristan Thompson, qui non seulement reste dans une équipe de tankistes, mais doit maintenant partager une première zone avec Kevin Love et Andre Drummond. (Non, je n’ai aucune idée de ce que fait Cleveland.)

Dans les nouvelles semi-liées, les Lakers ont renoncé à Troy Daniels pour créer une place de liste gratuite dimanche, et il semble qu’ils cherchent à combler la place avec un autre gardien. Lundi, les Lakers (qui jouent les Sixers, les Bucks et les Clippers cette semaine) travailleraient sur le joueur autonome Dion Waiters. Oui, 100% oui, faites que cela se produise s’il vous plaît. En fait, pendant que nous y sommes, j’ai besoin à la fois de Waiters et de J.R.Smith, que LeBron a publié (sans doute plus important qu’un rapport), en violet et en or.

