Federer et Djokovic franchissent l’étape de l’Open d’Australie de tennis

22 janvier 2020, 8 h 55, Melbourne, Australie, 22 janvier (Prensa Latina) Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic ont résolu aujourd’hui leurs matchs de tennis sans difficulté lors du deuxième tour de l’Open d’Australie, lors d’une journée marquée par le vent fort dans le Melbourne Park.

Federer, troisième du classement mondial, a montré une bonne forme physique pour virer le Serbe Filip Krajinovic, 6-1, 6-4 et 6-1, tandis que Djokovic, deuxième préclassifié et défenseur du titre, a éliminé le Japonais Tatsuma Ito, 6 -1, 6-4 et 6-2.

L’Argentin Guido Pella, 22e de la liste universelle, a progressé en phase en battant le Français Grégoire Barrere (6-1, 6-4, 3-6 et 6-3) et le Grec Stefanos Tsitsipas (6) n’a pas transpiré le maillot avant la non-présentation de l’allemand Philipp Kohlschreiber.

Selon l’organisation du tournoi, Kohlschreiber, 36 ans et 79e place au classement mondial, n’a pas pu se présenter au match suite à une blessure musculaire.

-Résultats:

-Homme individuel -Deuxième tour:

Tennys Sandgren (USA) a battu Matteo Berrettini (ITA / N.8) 7-6 (9/7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5

Sam Querrey (USA) à Ricardas Berankis (LTU) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4, 6-4.

Guido Pella (ARG) à Grégoire Barrère (FRA) 6-1, 6-4, 3-6, 6-3.

Márton Fucsovics (HUN) à Jannik Sinner (ITA) 6-4, 6-4, 6-3.

Tommy Paul (USA) à Grigor Dimitrov (BUL / N.18) 6-4, 7-6 (8/6), 3-6, 6-7 (3/7), 7-6 (10/3).

John Millman (AUS) à Hubert Hurkacz (POL / N.31) 6-4, 7-5, 6-3.

Roger Federer (SUI) à Filip Krajinovic (SRB) 6-1, 6-4, 6-1.

Stefanos Tsitsipas (GRE) à Philipp Kohlschreiber (GER) ne se sont pas présentés.

Milos Raonic (CAN / a Christian Garín (CHI) 6-3, 6-4, 6-2.

Marin Cilic (CRO) à Beno®t Paire (FRA / N.21) 6-2, 6-7 (6/8), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).

Roberto Bautista (ESP) à Michael Mmoh (USA) 5-7, 6-2, 6-4, 6-1.

Diego Schwartzman (ARG) à Alejandro Davidovich (ESP) 6-1, 6-4, 6-2.

Dusan Lajovic (SRB) à Marc Polmans (AUS) 6-2, 6-4, 6-3.

Yoshihito Nishioka (JPN) à Daniel Evans (GBR / N.30) 6-4, 6-3, 6-4.

Novak Djokovic (SRB) à Tatsuma Ito (JPN) 6-1, 6-4, 6-2.

mem / jdg

