Federer et Nadal imiteront Ali et Foreman dans un match en Afrique du Sud où ils battront le record public

Roger Federer et Rafa Nadal ils aspirent à battre ce vendredi en Afrique du Sud le record du nombre de participants à un match de tennis. Quelque 55 000 fans devraient assister aux tribunes du stade du Cap à Cape Town et assister à ce qui a été baptisé Le match en Afrique. L’événement, organisé par la Fondation Federer, affectera les fonds collectés à des projets éducatifs en Afrique du Sud. Selon Bâle, quelque chose comme ça “Je ne pouvais le faire qu’avec Rafa Nadal.”

Roger Federer attend déjà Rafa Nadal en Afrique du Sud, pays auquel il se sent particulièrement uni car est née la mère des Suisses. Le joueur de tennis espagnol arrivera un peu plus tard au Cap puisque ce mercredi il était au Koweït pour inaugurer un nouveau centre de son académie et il l’a fait avec un match d’exhibition contre David Ferrer. Maintenant, un autre bain de masse vous attend, cette fois dans le but de Battez le record du nombre de participants à un match de tennis.

C’est The Match in Africa, un événement que Roger Federer ne pouvait faire qu’avec Rafa Nadal. «Seul Rafa a pu rendre cet événement vraiment spécial pour les gens d’ici, J’ai un lien avec Rafa et si quelqu’un pouvait l’amener en Afrique du Sud, c’était moi », a expliqué celui de Bâle lors de la conférence de presse. Il y a quelques mois, Federer lui-même a réussi à porter le nombre de participants à un match de tennis à 42 517, un événement auquel il a participé avec Alexander Zverev dans les arènes de Mexico. Le but est de battre ce nouveau record et Amasser des fonds pour réaliser des projets éducatifs en Afrique du Sud. Les billets ont volé en quelques heures pour être mis en vente.

«C’est agréable de pouvoir appeler l’un de vos plus grands rivaux« amis »»

Pour Federer, cet événement est très spécial et il savait l’importance de rejoindre Rafa Nadal pour obtenir beaucoup plus d’effet. En outre, les Suisses ont apprécié la relation avec les Baléares, l’un de ses principaux rivaux au cours des 15 dernières années. C’est “agréable de pouvoir appeler l’un de vos plus grands rivaux” amis “”, a estimé Federer.

L’événement débutera ce vendredi à partir de 19h30 – heure locale – et le fera avec un match de double. Rafa Nadal s’associera au comédien sud-africain Trevor Noah et Federer avec l’entrepreneur Portes Bill. Ensuite, les Suisses et les Espagnols s’affronteront individuellement pour ravir les stands avec l’un des duels les plus répétés et les plus excitants du 21e siècle.