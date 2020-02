Federer l’emporte sur Nadal dans la première classique de l’année

Roger Federer remporte la victoire lors de la première confrontation contre Rafa Nadal de 2020. Le joueur de tennis suisse a remporté trois sets lors du match d’exhibition «Match en Afrique» contre les Baléares 6-4, 3-6 et 6-3. Pendant une heure et 47 minutes, les deux joueurs qui ont le plus de tournois du Grand Chelem dans l’histoire du tennis ont joué le premier classique de l’année au Cap, qui a accueilli l’événement et dans lequel le record d’assister à un match de tennis a été battu , car le Cape Town Stadium a accueilli plus de 50 000 spectateurs pour assister à la réunion.

L’ambiance festive qui a été vécue dans l’une des capitales de l’Afrique du Sud s’est vite ajoutée Federer Le Suisse est allé sur le terrain vêtu d’un maillot de l’équipe sud-africaine de rugby et, une fois qu’il l’a enlevé, il s’est mis au travail en précisant qu’au moment de jouer, il n’y avait pas de «bowling». Rafa a commencé à sortir, mais les augmentations constantes du numéro 3 mondial actuel ont empêché les Espagnols de maintenir leur service.

Federer restait impassible au service, jouant presque toujours avec des premières. Pendant ce temps, Nadal a réussi à garder ses services, essayant de profiter des opportunités laissées par le Suisse au reste. Quelques opportunités qui ne se sont pas présentées. Le vétéran du tennis a clôturé le premier tour après avoir gagné 6-4.

Dans le deuxième set, Rafa Il a été chargé dès le premier instant de montrer qu’il n’était pas allé au Cap pour sortir. Il a commencé à sortir et a ensuite réussi à faire casser, bien que Federer le récupérerait lors du prochain match. Avec 2-1, l’Espagnol a de nouveau cassé le service et, cette fois oui, a confirmé avec son service et a obtenu 4-1.

Federer n’était pas aussi bien et cela a montré. L’Espagnol était sur le point de clore le partiel 6-2, mais a perdu deux points de consigne pour le reste. Rafa a pardonné et était sur le point de le payer, car Federer a forcé l’égal à essayer de prolonger le match. Ce n’était pas comme ça et les Espagnols a obtenu le 6-3 qui a envoyé le jeu au manga final.

Ce fut quand Federer a déployé tout son arsenal et a donné une exposition. Le Suisse a commencé 3-0 et l’avantage serait insurmontable pour Nadal. Cependant, Manacor était sur le point de casser le service suisse lors du dernier match. Après avoir résolu un point d’arrêt, Federer Il en profite et clôt le match avec une gauche coincée dans la piste. Nadal a essayé d’arriver, qui a fini par sauter le filet et étreindre l’un de ses principaux rivaux et ami, un signe clair que ce qui était important aujourd’hui n’était pas le résultat, mais d’aider le peuple africain.