Federer se sentait «horrible» en jouant blessé contre Djokovic

Roger Federer a connu une sortie difficile à l’Open d’Australie. Malgré son solide début de demi-finale contre Novak Djokovic, le joueur suisse de 38 ans a perdu jeudi en deux sets, 7-6 (1), 6-4, 6-3, alors qu’il luttait contre des problèmes musculaires dans son l’aine et la jambe.

Sûrement fatigués, deux des trois derniers matches de Federer menant à la demi-finale étaient des thrillers en cinq sets qui présentaient plusieurs bris d’égalité. Premièrement, il a battu l’Australien John Millman au troisième tour après avoir résisté 8-4 lors du bris d’égalité en finale pour remporter son 100e match Aussie Open.

Puis en quart de finale contre l’Américain Tennys Sandgren, il a sauvé sept balles de match dans le quatrième set avant de gagner, mais son corps avait du mal à suivre. Par la suite, Federer a expliqué que ses muscles de l’aine et des jambes se resserraient et, bien qu’il ne dirait pas que c’était une blessure, il l’a décrit comme «de la douleur et des problèmes».

Malgré les spéculations contraires, Federer a déclaré lors de sa conférence de presse après la demi-finale qu’il ne doutait pas qu’il jouerait contre Djokovic, et a expliqué: «Je ne pense pas que j’aurais joué sur le terrain si j’avais eu l’impression de ne pas avoir chance de gagner.”

Il a dit qu’il n’avait pas mal avant le match, bien que cela ait changé dans les deuxième et troisième sets. Mais il a terminé et n’a toujours pas pris sa retraite lors d’un match de sa carrière, une statistique «incroyable», comme l’a dit Djokovic.

Lorsqu’on lui a demandé de réfléchir sur ses performances en tournoi, Federer a déclaré:

“En fin de compte, je suppose que je suis très heureux. Je dois être content de ce que j’ai accompli. Je pense que c’était le maximum pour aller à ce tournoi, surtout après le match de Millman et Sandgren. Aujourd’hui a été horrible de vivre ce que j’ai fait. Belle entrée, belle expulsion, et entre les deux, c’est à oublier juste parce que vous savez que vous avez 3% de chances de gagner.

“Je dois y aller, on ne sait jamais, mais une fois que vous pouvez voir venir que ça ne marchera plus, c’est difficile. Mais regardez à la fin de la journée, je suis très heureux. Je pense que dans l’ensemble, j’ai bien joué. Je sais que je peux jouer mieux, mais en même temps, je sais aussi que je peux jouer bien pire. »

Bien que Federer ait clairement eu des problèmes de mobilité – comme Djokovic l’a noté après sa victoire et a félicité son adversaire pour avoir encore joué – il ne pense pas que les problèmes soient trop graves, et il a déclaré s’attendre à revenir à 100% “assez rapidement”.

Il détient le record du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem remportés en simple masculin avec 20 – mais Nadal (19) et Djokovic (16 avant la finale de dimanche) sont sur ses talons – et il a dit qu’il avait vraiment l’impression de pouvoir gagner un ou deux de plus. Son dernier titre en Grand Chelem était l’Open d’Australie 2018, mais il a atteint les demi-finales de l’Open de France et la finale de Wimbledon l’année dernière, avant de s’incliner, respectivement, face à d’éventuels champions Nadal et Djokovic.

Interrogé sur sa confiance dans son retour à l’Open d’Australie, Federer a déclaré:

«On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, surtout à mon âge, on ne sait pas. Mais je suis confiant. Pour être honnête, je suis content de ce que je ressens. Vous avez traversé un bon bloc d’entraînement. Nous n’avons pas l’intention de prendre notre retraite, donc de ce point de vue, nous verrons comment se passe l’année et comment tout se passe avec la famille et à partir de là. Alors bien sûr, j’espère être de retour. “

Voici sa conférence de presse complète d’après-match:

.