Félicitations particulières de Mishelle Herrera au pou pour son anniversaire

Le Amérique ça fête alors Miguel Herrerpour rencontrer leur 52 ans vieux et son filsMishelle Herrera Il a félicité son père d’une manière particulière, y compris quelques mots grossiers.

Via votre compte officiel Instagram, la ‘Pou«Il a félicité son père et l’a décrit avec deux mots forts. “Joyeux anniversaire Don Chi… Je t’aime de tout mon cœur. Ils sont 52 ans pleins de succès et ceux qui nous manquent sont une fissure dans la vie. Miguel Herrera: le meilleur papa et le pu… maître“Il a écrit Mishelle.

La publication a dépassé mille 500 j’aime et atteint 45 CommentairesD’un autre côté, certains fans américanistes ont adressé leurs félicitations au ‘Pou«Alors que d’autres ont exprimé leur mécontentement face au résultat de la Jeune classique.

Source: Instagram @mishelleha

Il faut se rappeler que Mishelle Herrera elle suit de près son père en Amérique et dans les campagnes publicitaires.