Felipe Melo explique pourquoi il ne jouerait pas à River

Felipe Melo est un fan renommé de Boca et il se souvient de lui chaque fois qu’il le peut. Il montre toujours sa passion pour le Xeneize et maintenant il a de nouveau fait l’actualité pour ses déclarations.

Le milieu de terrain a assuré qu’il ne jouerait jamais à River et a été énergique dans sa réponse. “Non, je n’irais pas. Je ne suis pas un poulet. Non, non Ce n’est pas pour l’argent, c’est pour la passion “, a-t-il déclaré interrogé sur la possibilité d’aller chez le millionnaire.

D’autre part, il a expliqué son amour pour le Xeneize. “Cela vient d’un garçon. Il y a quelque temps, j’en ai parlé et au Brésil, j’ai reçu des critiquescomme. J’aime Boca quand je vois le championnat argentin, mais dans les Libertadores je suis de Palmeiras“at-il déclaré.

D’un autre côté, il a parlé de son joueur préféré. “J’ai changé de mots sur Twitter avec Schiavi, qui avait des coups de pied incroyables. J’ai adoré parce que je portais la chemise avec mon âme. Ce sont les joueurs que j’aime. Ils ont du caractère et font tout pour gagner “, a-t-il ajouté.

Enfin, il a répondu ce qu’il ferait si Juan Román Riquelme l’appelait pour aller à Boca. “Il ne m’a pas appelé et je ne pense pas qu’il m’appellera. Je dois penser à gagner les Libertadores avec Palmeiras. C’est un rêve”, a conclu le Brésilien de 35 ans. Le souhait se réalisera-t-il? Cela semble impossible.