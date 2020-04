Felipe Melo fait don de six tonnes de nourriture aux familles les plus nécessiteuses de Sao Paulo

Grande aide de Felipe Melo dans la lutte contre le coronavirus au Brésil. L’ancien international brésilien et actuel joueur de Palmeiras a fait don d’un total de six tonnes de nourriture aux familles et communautés autochtones les plus vulnérables au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le don, qui a également bénéficié de l’aide de la famille et des amis, est dans le cadre de la campagne «Servir», destiné aux personnes les plus exposées à la pandémie.

Ce n’est pas la première fois que Felipe Melo fait la une des journaux pendant la crise des coronavirus. Le milieu de terrain, connu pour son agressivité sur le terrain, fait l’un des défis les plus originaux de papier toilette. Au lieu de taper, le Brésilien a posé le rouleau sur le sol et a fait une entrée au niveau du sol.

Au Brésil, le coronavirus a causé la mort de plus d’un millier de personnes et il y a plus de 25 000 infections.