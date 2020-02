Felipe, pour gagner sa vie en vendant des champignons pour jouer avec l’Atlético de Madrid

Il y a onze ans, le centre de l’équipe rojiblanco s’est levé à trois heures du matin pour gagner sa vie. Maintenant Felipe Monteiro Il a une position confortable, et plus depuis l’été dernier, il a atterri dans le Athlète de Madrid de Porto.

À propos de ses ventes passées de champignons, le défenseur a parlé dans une interview pour Marca: «Il y a des années, je me réveillais à trois heures du matin et aujourd’hui, j’ai le privilège de jouer un match contre les meilleurs du monde. Nous avons la pleine capacité de jouer à Liverpool de manière égale et de tout faire pour défendre avec succès le maillot de l’Atlético. »

Felipe, maintenant à l’Atlético de Madrid, a pensé à quitter le football à 18 ans

Felipe Monteiro a tardé à avoir une opportunité, c’est pourquoi il a envisagé de quitter le football comme il l’a reconnu: «J’ai rêvé d’être footballeur, mais je savais que les conditions étaient difficiles A 18 ans j’ai pensé à arrêter, mais une opportunité s’est présentée de recommencer à rêver. Quand j’ai vu que c’était possible, j’ai saisi la première opportunité que j’avais et j’ai continué à le faire jusqu’à ce que j’atteigne l’Atlético. »

Curieusement, c’est un DVD qui a marqué un tournant dans sa carrière: «J’ai joué dans la Ligue Mogian, qui est ma ville, j’ai joué plusieurs bons matchs et j’ai été appelé par Uniao, l’équipe là-bas, un petit club. Là, tout a commencé. Un attaquant qui a joué avec moi a parlé à une autre personne qui pouvait m’aider, est venu me voir, a fait un DVD et l’a emmené dans un club professionnel, le Bragantino. L’entraîneur m’a appelé et tout a commencé: j’ai fait une bonne pré-saison, j’ai passé six mois sur le banc, puis fait mes débuts au championnat brésilien et l’opportunité d’aller aux Corinthians est déjà apparue. »

Felipe Monteiro Il a également raconté comment il avait emmené son beau-père, qui était avec la personne qui vendait des champignons, qui l’a laissé couché:Quand j’ai commencé à travailler avec lui, j’avais le rêve d’être footballeur et il croyait en moi, donc je n’ai pas eu à lui dire grand-chose. Je savais que c’était difficile, je lui ai dit que je voulais essayer et il m’a apporté tout son soutien. Avec la vôtre et le reste de ma famille, je suis ici. »