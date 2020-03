Fellaini, hospitalisé après un test positif pour le coronavirus

Marouane Fellaini testée positive pour le coronavirus. L’ex Belge d’Everton et de Manchester United est actuellement au Shandong Luneng de la première division de la Super League chinoise, et c’est son propre club qui a rapporté ce dimanche les nouvelles qui ont affecté l’ancien international avec la Belgique.

«Vous êtes sous observation et suivez un traitement dans un centre médical désigné. Le club fera tout son possible pour aider le joueur dans son traitement et sa récupération », a annoncé le Shandong, qui a précisé que le milieu de terrain de 32 ans a une température normale et se sent bien.

Fellaini est le premier cas confirmé de coronavirus dans l’élite de la ligue chinoise, quelque chose qui pourrait retarder la reprise de la compétition. Le footballeur a confirmé la nouvelle sur son profil Twitter après avoir passé le test COVID-19 vendredi: «Chers amis, J’ai subi un test de coronavirus et le résultat est positif. Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leur attention. Je vais continuer le traitement et j’espère rejouer dès que possible. Soyez tous en sécurité.

Le Belge devient ainsi le deuxième cas du football chinois depuis qu’un autre cas a été annoncé cette semaine, celui d’un joueur brésilien dont le nom n’a pas été officiellement annoncé, provenant d’un club de deuxième division. Bronze à la dernière Coupe du monde en Russie-2018 avec les Red Devils, Fellaini a rejoint le Shandong en février de l’année dernière, de l’anglais Manchester United, dans un transfert estimé par la presse à 7,2 millions d’euros.

Shandong Luneng est une équipe basée dans la ville de Jinan, à environ 400 kilomètres au sud de Pékin. Le coronavirus, qui est apparu dans la ville chinoise de Wuhan en décembre, s’est propagé dans le monde entier et est actuellement le point le plus préoccupant de la pandémie en Europe.