“Fernando Alonso a piétiné Honda et est déjà vieux pour la Formule 1”

Fernando Alonso est toujours déterminé à revenir en Formule 1. Le pilote asturien, qui a une année 2020 assez claire avec l’Indianapolis 500 comme objectif principal, a reçu une porte claquant au visage pour ses intentions de revenir au grand cirque. L’ancien pilote JJ Letho a été chargé de le faire.

«Son manque de respect pour Honda était vraiment scandaleux. Il aboya contre son patron et le piétina. Son comportement n’est sûrement pas passé inaperçu chez aucun constructeur “, a-t-il dit à propos de son incident avec le motard japonais, qu’il a humilié lors de son Grand Prix à domicile en disant que le moteur qu’il conduisait était GP2.

Le pilote, qui était au Grand Circus au début des années 1990, a révélé un secret gênant à propos de Fernando Alonso. Après tout, c’est un pilote talentueux. Mais quand on prend en compte les lieux avec lesquels il a rompu ses liens, on ne peut que se demander si une équipe sera prête à prendre le risque. Les équipes ont peur de son embauche car elles ne savent pas ce qu’il va dire »dit-il.

Le double champion du monde, qui a eu récemment un incident avec les dirigeants de Red Bull, a passé plus d’un an sans conduire dans la catégorie la plus célèbre. Alonso n’a pas conduit de manière adéquate une voiture de Formule 1 depuis la fin de 2018. En outre, elle est déjà assez ancienne. Il existe des pilotes plus jeunes, moins chers et “plus faciles”, “a-t-il déclaré.