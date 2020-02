Fernando Alonso confirme que l’Indy 500 se déroulera

Aucune équipe n’a encore confirmé Fernando Alonso comme l’un de ses membres pour les 500 miles d’Indianapolis, cependant, le pilote asturien a assuré lors d’une conversation avec ses followers sur Instagram qu’il allait courir la course. «Bien sûr. Je l’ai dit et vous savez que c’est le plus grand défi que j’ai dans ce ‘calme’ et avec moins de courses en 2020 ».

L’Indy500 est l’un des derniers défis à relever pour remporter le double titre de champion du monde de Formule 1. Bien qu’il ne veuille pas révéler quelle équipe il dirigera à la demande d’un amateur. “Que pensez-vous?” L’Espagnol a répondu que Il a suggéré de prendre la décision de participer au test depuis «novembre de l’année dernière».

Donc, Alonso, aura une nouvelle opportunité d’obtenir la Triple Couronne C’est l’un des rares objectifs qui restent à réaliser dans sa carrière. L’Espagnol veut décoller la colonne vertébrale de 2018, quand il n’a pas obtenu son laissez-passer pour la course depuis qu’il a été éliminé au classement. Ce sera sa troisième participation aux 500 milles d’Indianapolis, la troisième tentative de son assaut contre la Triple Couronne, ce que seul Graham Hill a réalisé.

Lors de sa première participation en 2017, il a concouru sous l’équipe Andretti, avec un moteur Honda, mais n’a pas pu terminer la course même s’il l’a menée pendant 27 tours. L’année suivante, il est revenu mais cette fois avec McLaren et moteur Chevrolet. Malheureusement, il n’a pas réussi à se qualifier et a été éliminé par une voiture de l’équipe de l’Argentin Ricardo Juncos. En 2020, l’Indy500 a été fixé comme objectif principal et, bien que l’équipe avec laquelle il participera n’ait pas encore été confirmée, il est très sûr de sa présence.