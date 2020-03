Fernando Alonso devra attendre, l’Indy 500 est reporté au 23 août

Fernando Alonso devra attendre jusqu’en août pour concourir pour son grand objectif de l’année, les 500 Miles d’Indianapolis. La course, qui devait avoir lieu le 24 mai, a dû être reportée en raison de la crise des coronavirus.

“Je vous écris cet après-midi pour vous informer que La 104e Indianapolis 500 Mile Race a été reportée au dimanche 23 août en raison de la pandémie du Covid-19 ″, a affirmé ce jeudi J. Douglas Boles, président de l’Indianapolis Motor Speedway.

La déclaration a continué en indiquant la raison du report: «La santé et la sécurité des participants et des spectateurs de notre événement est notre principale priorité., et nous pensons qu’étant donné la situation actuelle, le report de l’événement est la décision responsable “, a indiqué le communiqué.

La décision affecte non seulement l’Indy 500, mais aussi d’autres événements sportifs similaires: «Le nouveau calendrier comprendra de nombreuses activités en piste qui rendent la course à l’Indy 500 si spéciale: Vendredi rapide, qualifications, la compétition de jour de ravitaillement en glucides et la course Freedom 100 Indy Lights auront lieu, en commençant par le premier jour de pratique pour la série NTT Indy Car le mercredi 12 août. “

Indianapolis 500 milles sont le grand objectif de Fernando Alonso, qui passe l’état d’alerte dans les Asturies, essayant de ne pas perdre sa forme physique en faisant de l’exercice à la maison.