Fernando Alonso dirigera l’Indy 500 2020, Triple Crown est sa «priorité»

Fernando Alonso obtient un autre tir à l’Indianapolis 500 – et cela signifie une autre occasion de terminer la Triple Couronne du Sport Automobile.

Pour la troisième tentative du double champion du monde de Formule 1 à l’Indy 500, il a fait équipe avec Arrow McLaren SP et pilotera la Ruoff Mortgage Chevrolet n ° 66 en mai à Indianapolis Motor Speedway, Alonso et l’équipe ont annoncé mercredi après-midi.

Ayant déjà remporté à la fois le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans – il a remporté deux fois chaque événement emblématique – l’Indy 500 est la dernière étape de l’insaisissable triple couronne. Seul un autre pilote, Graham Hill, a déjà accompli l’exploit de course internationale.

Alonso s’est éloigné de la F1 en 2018 – bien qu’il ait déclaré que le retour à la série en 2021 pourrait toujours être une option – donc, tout en annonçant son contrat avec l’Indy 500 en 2020, il a déclaré à NBC Sports que la course “était probablement la plus grande priorité pour moi maintenant”.

Plus via NBC Sports:

«Une fois que vous aurez fait l’expérience de l’Indy 500, il restera toujours dans votre cœur. Les fans sont incroyables. Le spectacle est incroyable, et la course elle-même… est l’une des plus grandes du calendrier. …

«Je pense que l’Indy 500 est l’une des courses les plus spéciales. Et aussi la triple couronne – ce qui signifie gagner en Formule 1, le Championnat d’Endurance avec les 24 Heures du Mans – et l’Indy 500 complète les trois grandes courses en sport automobile. Et aussi en cela, trois disciplines complètement différentes avec trois styles de conduite très différents également.

«Cela fait de vous un pilote assez complet. Et c’est ce que je recherche à ce stade de ma carrière. L’Indy 500 est donc probablement la plus grande priorité pour moi maintenant. »

En 2017, il semblait qu’Alonso pourrait gagner l’Indy 500 lors de son premier essai. Il avait une voiture rapide et menait pendant 27 tours, mais une panne de moteur l’a mis hors de combat avec seulement 21 tours à faire et il a terminé 24e. Il a été nommé recrue Indy 500 de l’année 2017.

Sa deuxième tentative à l’Indy 500 la saison dernière s’est terminée de façon encore plus dévastatrice. Il s’est écrasé pendant les essais et l’équipe a été obligée de se rendre à sa voiture de secours, qui n’a pas réussi à se qualifier pour le champ de 33 voitures.

L’annonce de l’accord d’Alonso pour l’événement de cette année, qui sera la 104e édition de l’Indy 500, intervient après un accord avec Andretti Autosport, l’équipe pour laquelle il a couru lors de sa tentative en 2017. Mais il aurait été opposé son veto à Honda, qui fournit les moteurs d’Andretti. Quand Alonso courait pour McLaren en F1, ses difficultés sur piste étaient évidentes, et il a qualifié sa conduite propulsée par Honda de «gênante».

L’Indianapolis 500 2020 est prévue pour le dimanche 24 mai.

.