Fernando Alonso, élu meilleur athlète asturien de 2019

L’Association de la Presse Sportive de la Principauté des Asturies (APDPA) a reconnu le pilote Fernando Alonso, vainqueur du Championnat du Monde d’Endurance 2018-19, comme le meilleur sportif asturien de 2019, un prix qu’il remporte après avoir voté pour le champion de Cyclocross Espagne Aida Nuño et le roller hockey international Toni Pérez, qui ont chacun reçu le deuxième prix.

Le jury a apprécié les victoires d’Alonso dans les 24 heures de Daytona, les 1 000 miles de Sebring, les 6 heures de Spa et les 24 du Mans, victoires qui lui ont valu de remporter le Championnat du Monde d’Endurance et de devenir le seul pilote en atteindre la première place à Monaco, Le Mans et Daytona.

En deuxième place, la gagnante de la Coupe de Cyclocross 2019 en Espagne, Aida Nuño, qui est à son tour la seule cycliste à avoir à son actif sept titres du Championnat d’Espagne et considérée comme la meilleure de sa discipline.

Le joueur de roller hockey Toni Pérez est également monté sur le podium. L’athlète de Pola de Lena a remporté le bronze lors du dernier championnat du monde en défendant le maillot espagnol et a remporté la Coupe d’Europe avec son équipe actuelle, le Sporting de Portugal, rejoignant deux autres réalisations en 2019 pour un record plein de titres .

