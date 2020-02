Fernando Alonso revient chez McLaren pour participer à l’Indy 500

Fernando Alonso Retournez voir McLaren. Le pilote asturien a atteint un accord avec l’équipe britannique pour revenir à l’Indy 500, dans lequel il le fera avec l’équipe Woking et avec un moteur Chevrolet, qui composent l’équipe Arrow McLaren SP – dérivée d’Arrow Schmidt Peterson. L’équipe sera présente pendant toute la saison Indy Car, y compris quelque 500 miles d’Indianapolis dans lesquels elle a déjà participé à deux reprises, les deux avec un résultat négatif.

Arrow McLaren SP a officialisé la signature de Fernando Alonso via leurs comptes sur les réseaux sociaux. «Arrow McLaren SP et Fernando Alonso uniront leurs forces pour participer à la 104e édition de l’Indy 500». Cette équipe, également formée par Patricio O’Ward et Oliver Askew, participera à toute la saison IndyCar, ce que McLaren n’avait pas fait depuis 1979.

Fernando Alonso, également via les réseaux sociaux, a confirmé son lien avec Arrow McLaren et sa participation ultérieure aux 500 Miles d’Indianapolis. «¡Maintenant, je peux partager avec vous que nous serons en mai dans les 500 miles!. J’en ai vraiment envie », a écrit le pilote espagnol.

Maintenant, je peux partager avec vous que nous serons en mai dans les 500 miles !! Je veux vraiment ✊️✊️

Je peux enfin partager avec vous que nous serons à nouveau en compétition à l’Indy 500! Merci à @ArrowMcLarenSP et @RuoffMortgage! Faisons-le ✊️✊️ # indy500 pic.twitter.com/Eb1syBysPD

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 février 2020