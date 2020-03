Fernando Morientes a raison, les équipes de Liga MX se battraient dans la partie basse de LaLiga

L’ancien joueur de football du Real Madrid, Fernando Morientes Il était en visite au Mexique pour offrir des essais à travers l’École internationale de football de Gênes, une école à laquelle il appartient et ils offrent des visions internationales.

Dans une interview qu’il a offerte à certains médias, dont MARCA Claro, il a déclaré qu’il suivait de près le football mexicain et qu’en son temps de joueur, il devait affronter quelques équipes aztèques, il avait également donné son point de vue sur les équipes de Liga MX qui pourrait concourir en Liga.

“En compétition à coup sûr, quand j’ai joué au Real Madrid, j’ai eu l’occasion de rivaliser avec Cruz Azul et Necaxa dans la coupe du monde des clubs et ce sont des clubs qui rendent les choses très difficiles parce que le joueur mexicain, comme je l’ai dit, compétitionne très bien. En ce moment, je comme Tigres, América et Cruz Azul, ce sont des équipes qui, j’en suis convaincu, concourraient non pas pour remporter un titre mais pour maintenir la catégorie, ça parle bien des équipes.

Maintenant, l’ancien joueur espagnol a évalué le contexte actuel du football national, comme celui dont il a été témoin dans le passé lorsqu’il a pu affronter des clubs mexicains, également, la situation actuelle qu’il observe en tant que spectateur et selon son point de vue, il me semble que c’est un une opinion juste et valable, exprimée à aucun moment dans l’intention d’offenser, exprime clairement ce qu’il considère sincèrement comme la réalité, selon son expérience tout au long de sa carrière.

Au Mexique, nous oublions souvent que sur le continent américain, nous avons d’autres ligues puissantes avec une plus grande projection dans le monde, en particulier en Europe, comme le Brésilien et l’Argentine, y compris le Major League Soccer Il a plus de couverture dans le monde que la Liga MX. Pour cette raison, des déclarations de journalistes et d’entraîneurs mexicains comme lui Miguel Herrera, affirmant que les équipes diverses sont les plus importantes / pertinentes que les autres viennent frôler l’égocentrique.

Certes, oui, Tigres, América et Cruz Azul pourraient rivaliser avec les équipes espagnoles, si elles faisaient partie de la Liga, et partageant les mots de Morientes, peut-être s’ils se battaient pour maintenir la catégorie; Malgré le fait qu’au Mexique, ils sont l’une des équipes qui rivalisent constamment pour être l’un des meilleurs clubs et l’une des meilleures embauches qu’ils effectuent semestre par semestre, il y a des clubs de la première division espagnole qui occupent les dernières positions dans le tableau général et leur Les investissements dépassent ceux des groupes mexicains.

En conséquence, il est très probable qu’il n’y aurait aucune opportunité contre des grands comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, juste pour se souvenir de l’une des plus récentes rencontres entre les équipes aztèque et ibérique, lorsque les Blaugranas ont accueilli le esmeraldas de León dans le Gamper Trophy en 2014, et l’équipe aztèque a été battue sans autres complications 6-0, ou les occasions rencontrées en Coupe du monde des clubs et les équipes espagnoles sont plus nombreuses que les clubs mexicains.

Nous devons prendre ces déclarations comme des signes clairs que notre football a de nombreux problèmes à améliorer, du sport au marketing, afin que davantage de pays soient intéressés à voir le football et ce que la Ligue offre, et que projection dans le reste du monde.