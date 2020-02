Fête d’anniversaire dans l’équipe deux jours après la défaite en Champions

Paris Saint Germain et fêtes d’anniversaire … Si il y a quelques jours l’anniversaire de Neymar était célébré, une fête qui jouissait d’une certaine discrétion, la chose est maintenant devenue incontrôlable avec la célébration conjointe des anniversaires de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Ángel Di María. Musique, danse et beaucoup de chaos … et tous les deux jours après la défaite contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Et ce vendredi, il est temps de s’entraîner.

S’il s’agit de montrer une bonne ambiance dans les vestiaires du Paris Saint Germain, Ils peuvent être heureux. Mais sûrement même pas Leonardo ou Thomas Tuchel, Technicien du groupe parisien, ils ne font pas grâce aux multiples photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux sur la dernière fête d’une bonne partie des costumes. Jeudi soir, plusieurs joueurs ont célébré l’anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Ángel Di María et à en juger par les images, ils se sont éclatés. Bien qu’au début, cela ait commencé sur un ton familier, avec le passage des heures, l’atmosphère est devenue beaucoup plus festive.

Une atmosphère qui lui est propre après une fête, mais rappelez-vous que seulement deux jours avant, le PSG a réussi la défaite lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Un résultat qui semble avoir déjà oublié les protagonistes. Si la fête a commencé plus ou moins silencieuse, elle s’est terminée en grand, avec Keylor Navas, Edinson Cavani et Neymar sans chemise et criant: “Allez! Allez, merde, c’est comme ça que vous gagnez sur le terrain!” … Et ce vendredi, quelques heures après la fête, ils doivent s’entraîner pour préparer le duel de Ligue 1 dimanche prochain contre les Girondins.

Contrairement à la célébration de Neymar, à cette occasion, les invités pouvaient venir avec un téléphone portable et bientôt télécharger les images de ce qui se passait lors de la fête. Encore une fois, les anniversaires provoquent plus qu’un mal de tête au Paris Saint Germain.