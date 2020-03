Films, moins les théâtres: comment Hollywood lutte contre le coronavirus

Au début de la semaine dernière, Neal Mortiz – producteur des films Fast & Furious, Netflix’s Spenser Confidential, et des dizaines d’autres films et émissions de télévision – prévoyait toujours d’assister à la première de Bloodshot, un autre de ses projets. En tant que producteur de Sonic the Hedgehog, il avait déjà vu l’impact de la crise croissante des coronavirus sur les ventes de billets – cela a bien fonctionné aux États-Unis, mais lorsque Paramount Pictures a sorti Sonic en février en Corée du Sud alors que le pays était en proie à contre COVID-19, le film s’est effondré, gagnant un peu plus de 583 000 $ lors de son week-end d’ouverture. Mais à l’époque, prendre des mesures graves aux États-Unis n’était encore qu’une hypothèse, loin de la réalité.

Lors des discussions de Moritz avec Universal Pictures sur le prochain film Fast & Furious, F9, le coronavirus avait été un sujet majeur, avec tout le reste qui accompagnait le lancement d’un film de sa taille. “Nous avons des discussions avec les studios sur tout ce que vous pouvez imaginer sur une sortie, que ce soit la météo, les disponibilités des acteurs, la concurrence d’autres films”, a-t-il déclaré au début de la semaine dernière. “Il y a tellement de conversations qui ont lieu tout le temps, mais c’est évidemment une chose énorme qui a été ajoutée au mélange.” Bien que Moritz ait déclaré qu’il avait décidé de «faire un peu de zen et d’espérer pour le mieux», l’idée de pousser F9 semblait être une possibilité lointaine lorsque nous avons parlé. “Il est très, très, très difficile de transformer un cuirassé en un sou, et c’est très similaire aux films”, a-t-il déclaré. “Une grande partie de notre argent est dépensé au cours des dernières semaines en termes de marketing qu’il est difficile de faire un changement rapide quand une grande partie des médias ont été achetés à l’avance, et ils sont programmés, et vous êtes prêt à partir, et vous avez mis en place de la publicité, et vous avez fait des junkets, et vous avez fait des premières. Il est vraiment très difficile de déplacer cette machine. “

Deux jours plus tard, ils ont déplacé la machine. Jeudi, Universal a déplacé la date de sortie de F9 en mai 2020 jusqu’en avril 2021, suivant les traces de No Time to Die et poursuivant une tendance qui s’est poursuivie pour inclure tout, du déploiement mondial de Disney Mulan à la sortie nationale de l’IFC indie. drame familial La vérité. “Il est devenu clair qu’il ne sera pas possible pour tous nos fans du monde entier de voir le film en mai”, a écrit un article sur la page Facebook de Fast Saga. “Nous vous verrons au printemps prochain.”

“J’ai fait 60 films, ou autre chose, et honnêtement, je pensais avoir tout vu à ce stade”, m’a dit Mortiz. «Je suis simplement constamment étonné de voir comment chaque film apporte un ensemble différent de circonstances que je ne pourrais jamais voir venir. Et c’est l’un d’entre eux. ” Après le report de F9, Moritz n’a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Alors que le nombre total de cas confirmés de COVID-19 s’élève à plus de 153 000 et que le nombre de pays touchés atteint plus de 140 (au moment de la rédaction de ce document), de nombreux membres de la population mondiale sont de plus en plus soucieux d’être autour d’autres humains . Au milieu d’un climat de fermetures sportives, de fermetures de parcs à thème et de dirigeants mondiaux mettant en garde contre la tenue d’événements avec plus de 10 participants, les gens se demandent s’il vaut la peine de se mettre eux-mêmes et d’autres en danger en allant au cinéma. Autrement dit, s’ils peuvent trouver un théâtre qui est encore ouvert. “Le risque dans une salle de cinéma vient vraiment des gens qui sont assis autour de vous dans cet espace de 6 pieds, où le défi est que vous avez un tas de gens assis côte à côte pendant une longue période de temps”, a déclaré Abigail Carson, médecin spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste des soins de santé à l’Université Washington de St. Louis. “Même s’ils ne se parlent pas directement, ce qui diminue leurs risques, le fait qu’ils se trouvent dans le même espace en fait un risque plus élevé que, disons, simplement se déplacer à l’extérieur dans votre routine quotidienne.”

Les propriétaires de théâtre américains, se demandant quelles sont les responsabilités légales – et morales – dont ils ont pour s’assurer que les acheteurs de billets ne tombent pas malades, ont commencé par prendre des mesures pour imposer une distanciation entre les cinéphiles. La semaine dernière, AMC Theatres et Regal Cinemas, les deux plus grands exploitants des États-Unis, ont annoncé qu’ils limiteraient les ventes à 50% de la capacité de chaque cinéma individuel. ArcLight Cinemas, la chaîne nationale haut de gamme, a institué un «plan de sièges à distance sociale» dans lequel elle ne vendrait des sièges que dans des rangées alternées. Aujourd’hui, tous les théâtres d’Alamo Drafthouse sauf un aux États-Unis ont fermé, ainsi que la chaîne canadienne Cineplex Odeon et trois des plus grandes troupes de théâtre du Royaume-Uni. Dimanche soir, les maires de Los Angeles et de New York ont ​​ordonné la fermeture de tous les théâtres dans leurs villes. Un jour plus tard, AMC et Regal ont modifié leurs politiques et décrété une fermeture nationale.

«C’est un territoire inexploré. C’est le littoral qui change d’heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine », a déclaré Jeff Bock, analyste principal au box-office chez Exhibitor Relations Co.« L’ensemble de l’industrie a été mis en pause. »

“Bien qu’il y ait eu des spéculations dans les médias selon lesquelles la fermeture temporaire des théâtres entraînerait des sorties accélérées ou exclusives de titres de cinéma en streaming à domicile, une telle spéculation ignore la logique financière sous-jacente de l’investissement en studio dans les titres de théâtre”, la National Association of Theatre Owners. a déclaré mardi dans un communiqué. «Pour éviter des pertes catastrophiques pour les studios, ces titres doivent avoir la sortie théâtrale la plus complète possible dans le monde. Bien qu’une ou deux versions puissent renoncer à une sortie en salles, nous comprenons d’après les discussions avec les distributeurs que la grande majorité des sorties différées seront reprogrammées pour une sortie en salles au fur et à mesure que la vie redeviendra normale. »

Cependant, alors que de plus grandes questions sur l’économie se posent aux États-Unis et dans le monde, les studios de cinéma essaient maintenant de savoir quoi faire avec les films pour lesquels ils ont déjà dépensé des millions de dollars à l’approche de leur date de sortie, tout en fermant des productions du monde entier sur de futurs projets. “C’est un météore destiné directement à l’industrie”, a déclaré Richard Rushfield, rédacteur en chef de The Ankler, un bulletin électronique sur le cinéma qui est connu pour sa disposition souvent sombre mais son analyse honnête. «Cela vient dans le contexte d’une industrie qui est vraiment sur ses talons et confuse et qui ne sait pas ce qu’elle fait. Et puis vous ajoutez essentiellement la fermeture non seulement des sorties en salles mais aussi de la production pour une durée indéfinie. Vous ne pouvez pas calculer les dégâts. “

Alors que les studios américains abordent cette nouvelle réalité depuis un peu plus de deux semaines, l’industrie cinématographique internationale s’y débat depuis des mois. Fin janvier, le gouvernement chinois a appelé à la fermeture de presque tous les 70 000 cinémas du pays, une décision qui est venue juste au moment où les célébrations du Nouvel An lunaire, généralement l’un des week-ends les plus lucratifs pour le box-office chinois, étaient sur le point de commencer. . Un seul théâtre, le Golden Palm Cinema à Urumqi, a rouvert ses portes, mais avec un personnel limité. Au cours des semaines suivantes, la fréquentation des films a chuté dans des pays fortement touchés comme le Japon et la Corée du Sud. Désormais, tous les cinémas sont fermés dans de nombreux pays d’Europe occidentale, dont l’Italie, l’Espagne et la France. La baisse des revenus qui en résulte a été dévastatrice pour les résultats nets des grands studios américains. Les ventes de billets à l’étranger peuvent parfois représenter environ les deux tiers des recettes brutes de leurs films, la Chine jouant un rôle de plus en plus important dans l’économie hollywoodienne. Aujourd’hui, le Hollywood Reporter estime que la pandémie de coronavirus a causé 7 milliards de dollars de pertes à l’industrie cinématographique mondiale et que ce nombre pourrait atteindre 17 milliards de dollars jusqu’en mai.

Confrontés à d’autres fermetures de théâtre ou à un manque de foule dans ceux qui restaient ouverts, les studios ont commencé à ajuster leurs listes au début du mois de mars. Le 4 mars, MGM a annoncé qu’avec un peu plus d’un mois avant l’arrivée initialement prévue de No Time to Die, le dernier film de James Bond et le dernier de Daniel Craig en 007, il repousserait sa sortie mondiale d’avril à novembre. Mais même alors, beaucoup dans l’industrie considéraient le coronavirus comme un ralentissement mineur avant que les choses ne reviennent bientôt à la normale. (Il y avait même des rumeurs selon lesquelles MGM utilisait la situation comme couverture pour leur donner plus de temps pour travailler sur No Time to Die après sa production qui aurait été difficile.) «J’ai fait un problème mardi [last week], qui était mon deuxième problème corona, et j’ai eu un flack modéré pour: «Pourquoi faites-vous un autre problème corona? De quoi paniquez-vous? Nous en avons marre d’en entendre parler », a déclaré Rushfield vendredi. “C’était il y a trois jours. Il y a trois jours, la sagesse courante était que tout cela ne faisait pas de bruit pour rien. »

Mais le jeudi 12 mars, la situation a changé rapidement et radicalement. Alors que le nombre de cas confirmés aux États-Unis atteignait plus de 1 600 tandis que des ligues sportives comme la NBA suspendaient leurs saisons, Paramount a annoncé qu’il reporterait les sorties de A Quiet Place Part II, The Lovebirds et Blue Story, mais n’a publiquement donné aucune date à laquelle ils seraient transférés. Le même jour, F9 a annoncé sa décision de reporter sa date de sortie d’un an. Disney a suspendu les dates de sortie pour The New Mutants, Antlers et Mulan, le remake en direct de la société de son film d’animation de 1998, qui a été partiellement créé en pensant au marché chinois. Mardi, Disney a officiellement retiré Black Widow de Marvel et L’histoire personnelle de David Copperfield de leurs dates d’origine. Les autres grands chapiteaux prévus pour la saison cinématographique de cet été, notamment Wonder Woman 1984, Tenet de Christopher Nolan et les suites de Top Gun et Ghostbusters, n’ont pas emboîté le pas. Encore.

Il y a également eu un remaniement tout au long du calendrier de sortie. En réponse au mouvement de No Time to Die, A24 a repoussé la sortie de son film d’horreur religieux Saint Maud d’une semaine et DreamWorks Animation a déplacé la sortie de Trolls World Tour d’une semaine pour capitaliser sur le créneau désormais vacant du week-end de Pâques, un lieu normalement convoité. le temps d’ouvrir un film aux États-Unis. Une paire de films pour enfants a vu des réarrangements lorsque My Spy est passé du 13 mars au 17 avril au pays, et l’ouverture de Peter Rabbit 2: The Runaway a été tournée du 27 mars en Europe et du 3 avril aux États-Unis au début août dans le monde. Magnolia Pictures a annoncé que la première de Slay the Dragon, le documentaire politique indépendant sur le gerrymandering, se déplacerait du 13 mars au 3 avril, et sortirait également simultanément dans les théâtres et sur la VOD et les services numériques.

Les changements de dernière minute à ce rythme sont sans précédent. Le cinéma moderne est structuré autour de dates de suivi et de sortie au box-office à long terme qui sont sélectionnées avant même le début du tournage. Si la date d’arrivée d’un film est modifiée, c’est généralement un signe clair que quelque chose s’est mal passé. “Il y a deux types différents de changements de date de sortie que nous devons prendre en considération ici”, a déclaré Daniel Loria, directeur de la rédaction de Boxoffice Pro, une publication de l’industrie pour l’industrie du cinéma. “Il y a le changement de date de sortie basé sur la stratégie où vous déplacez le calendrier parce que vous pensez économiquement que vous allez faire mieux à une date différente.” À titre d’exemple, Loria montre Alita: Battle Angel, qui a vu son été bondé, puis les dates de sortie de Noël se déplacer vers la zone morte cinématographique de février. Sans beaucoup de concurrence, elle a fini par gagner plus de 400 millions de dollars dans le monde. “Le revers de la médaille, c’est quand vous avez un changement basé sur les besoins dans une date de sortie”, a poursuivi Loria. “Vous vous souvenez quand l’interview n’est pas sortie? C’est un excellent exemple de cas de force majeure et où vous ne pouvez pas prendre de l’avance sur le jeu, et vous êtes dans une situation où vous devez complètement changer de stratégie quand il n’y a pas de véritable stratégie en place. “

À l’heure actuelle, les grands studios sont au milieu flou de ces deux types de changements. Et avec chaque jour qui passe, il s’agit moins de décider de reporter que d’être mandaté pour le faire – et de savoir quoi faire à partir de là.

Par nature, les studios et les distributeurs indépendants sont beaucoup plus agiles et plus capables de gérer la nature quotidienne actuelle de répondre aux nouvelles et restrictions sur les coronavirus. Ils dépendent également beaucoup moins des marchés étrangers. Mais après le très apprécié Jamais Rarement Parfois, Focus Features n’a gagné que 18000 $ ce week-end après son ouverture à Los Angeles et à New York, et avec des interdictions de théâtre généralisées désormais en vigueur, les options habituelles commencent à disparaître.

Il y a deux semaines, les réalisateurs de Slay the Dragon ont contacté Magnolia Pictures pour savoir ce que la pandémie de coronavirus signifierait pour l’arrivée prévue de leur documentaire politique en mars. Magnolia avait acquis le film l’année dernière, plusieurs mois après avoir joué au Tribeca Film Festival. Ensemble, ils ont décidé de déplacer la sortie théâtrale de Slay the Dragon en avril et de la faire coïncider avec son arrivée sur la VOD et les points de vente numériques. Ce mois supplémentaire donne le temps nécessaire pour réaliser logistiquement le changement. “Nous agissions de manière proactive”, a déclaré le président de Magnolia, Eamonn Bowles. “Nous ne voulions tout simplement pas être dans une situation où les gens ne sortiraient pas pour faire des activités communes.”

Magnolia a été l’un des pionniers de l’industrie pour ce type de versions jour et date, contrairement au plan de versions échelonné traditionnel qui est resté le modèle de l’industrie pendant des décennies. La société a utilisé ce modèle pour All Good Things en 2010 et Melancholia en 2011, et bien qu’ils ne s’y soient pas autant tournés ces dernières années, il se révèle à nouveau utile. «Ce n’est pas quelque chose qui est totalement hors de notre domaine ou inhabituel pour nous», a déclaré Bowles. “Ce qui est inhabituel, c’est de le faire dans un délai aussi court.”

Avec des gens qui restent à la maison et s’isolent, le streaming de films et de télévision est devenu le divertissement de choix – et au-delà des sorties quotidiennes, les studios expérimentent et continueront d’expérimenter encore plus de méthodes pour desservir le public à domicile . Tirant le meilleur parti de la situation, Disney a ajouté Frozen 2 à son service Disney + des mois avant la date prévue. Lundi, Universal a adopté une approche sans précédent pour un grand studio, en annonçant qu’il mettra en vente The Invisible Man, The Hunt et Emma – des films qui ne sont sortis en salles que depuis quelques semaines – en tant que locations via la VOD. Ils devraient être disponibles dès ce vendredi. Trolls World Tour bénéficiera du même traitement le jour de sa sortie en salles le 10 avril. Un jour plus tard, Warner Bros. a suivi l’exemple de Universal, accélérant la sortie de DC’s Birds of Prey et The Gentleman en VOD.

Si d’autres studios font de même, cela pourrait effectivement éliminer la fenêtre «home video» – la période, généralement 90 jours après la sortie d’un film au cinéma, où il n’est disponible à l’achat qu’au format physique, en téléchargement numérique ou en VOD – qui vient avant le streaming. “Les studios peuvent commencer à tuer la fenêtre vidéo domestique et à sacrifier l’argent qu’ils font des ventes de disques et numériques afin de stimuler leur nouveau [subscription video on demand] », a déclaré Ben Fritz, chef du bureau de la côte ouest du Wall Street Journal pour les informations américaines et auteur de The Big Picture: The Fight for the Future of Movies. «En ce moment, avec tout le monde enfermé à la maison, c’est l’occasion / l’excuse parfaite. Bien sûr, Amazon, Wal-Mart, Target, Apple ne seront pas satisfaits. “

Cependant, aussi extraordinaires que soient ces mouvements, il y a aussi la question de savoir s’ils sont temporaires. «Universal a essayé de faire de la VOD avec Tower Heist avec Eddie Murphy il y a longtemps», a déclaré Bock. “Ce n’est pas une surprise pour moi qu’ils soient les premiers à sauter sur ce truc VOD. Ils ont voulu le faire en tant qu’entreprise pendant un certain temps. Et honnêtement, c’est un excellent endroit pour le tester sans obtenir le moindre retour des propriétaires de cinéma, car c’est la seule façon de sortir ces films. »

En ce qui concerne le plongeon actuel et capital du box-office, l’industrie savait déjà que les chiffres globaux à la fin de cette année seraient en baisse par rapport à 2019, car il n’y a pas de titres infaillibles à l’échelle de Avengers: Endgame, Star Wars: Rise de Skywalker ou Toy Story 4, mais ils n’étaient certainement pas prêts pour des théâtres vides. Il y a deux week-ends, lorsque la propagation de COVID-19 aux États-Unis semblait imminente mais que les rayons des épiceries étaient encore bien approvisionnés, la dernière réimagination de The Invisible Man avait été plus performante que prévu. Le nouveau produit phare, Onward, a rapporté 39,1 millions de dollars, et bien que cela semble faible pour un film Pixar, le box-office total du week-end n’a manqué que les projections. Mais alors que des mesures plus sérieuses de distanciation sociale ont commencé à être instituées, le fond est vraiment tombé le week-end dernier. Les chiffres du box-office du week-end du dernier week-end en Amérique du Nord ont totalisé 55,3 millions de dollars, une baisse de 45% par rapport au week-end précédent et le chiffre le plus bas depuis un week-end de septembre 2000. Il y a un an ce même week-end, Disney a sorti Captain Marvel – il a fait plus de 150 millions de dollars sur le marché intérieur, près de trois fois plus que la totalité de la prise ce week-end dernier.

Cela pourrait marquer l’ultime poussée pour déplacer presque tout, y compris les nouvelles versions, vers les services de streaming. “Tous ces analystes financiers et techniciens disent depuis des années que le vieux monde théâtral est mort, que ce n’est plus un modèle pour les entreprises, que ce n’est pas la façon dont les gens veulent regarder le contenu”, a déclaré Rushfield. “Si Hollywood était intelligent, ils auraient tout intérêt à diffuser. C’est là qu’ils devraient mettre leur avenir et s’éloigner du théâtre. »

Dans le film Outbreak de 1995, la société moderne touche à sa fin à cause de Patrick Dempsey en T-shirt Motörhead. Le thriller repose sur cette prémisse: que se passerait-il si un virus mortel arrivait aux États-Unis et devenait facilement transmissible par voie aérienne? Dempsey joue un sac à poussière nommé Jimbo qui vole un singe de son travail dans une installation de biotest au Zaïre, ne sachant pas que c’est un hôte de motaba, une maladie imaginaire qui liquéfie fondamentalement vos entrailles. Il amène ensuite le singe dans la ville fictive de Californie du Nord de Cedar Creek, où il essaie de la vendre à un propriétaire d’animalerie qui s’occupe d’animaux exotiques d’origine douteuse.

La séquence la plus mémorable du film se produit au début du deuxième acte du film, lorsque nous voyons un technicien de laboratoire infecté transpirer et tousser dans un théâtre bondé pendant qu’un dessin animé de Tom & Jerry joue. Le réalisateur Wolfgang Petersen bascule ensuite la perspective du point de vue du virus, suivant les sécrétions alors qu’elles traversent le public, s’arrêtant finalement alors que l’on atterrit dans la bouche ouverte d’une femme qui rit. Le technicien tombe ensuite dans le hall, piratant ses germes sur le visage des gens avant de s’effondrer devant le stand de la concession.

Si vous étiez assez vieux pour voir Outbreak dans une salle comble pendant son week-end d’ouverture il y a 25 ans, c’était 50 secondes terrifiantes et angoissantes. Ensuite, chaque reniflement ou éternuement étouffé dans la foule était une menace directe pour votre vie.

«Je me souviens littéralement du moment où j’ai écrit [the scene], parce que c’était l’un de ces moments où vous venez de dire: «Quelle est la pire chose absolue?» », a déclaré Laurence Dworet, co-auteur du scénario d’Outbreak. «Quoi de pire que d’avoir une scène où quelqu’un tousse dans le film, puis quelqu’un tousse au théâtre? Et évidemment, tous ces gens pris au piège dans une salle de cinéma qui le regardent, ils vont tous paniquer. ”

Si vous êtes enclin à vous inquiéter de toutes les façons dont le coronavirus changera la vie telle que nous la connaissons, et encore moins de ce qui va se passer dans l’industrie cinématographique, une conversation avec Dworet vous donnera suffisamment de matériel pour envoyer votre esprit en spirale. Outre l’écriture du scénario d’Outbreak avec Robert Roy Pool, il a passé 18 ans en tant que médecin urgentiste dans un centre de traumatologie de la vallée de San Fernando en Californie. Cette expérience a certainement changé sa façon de voir le monde. “Si vous êtes un urgentologue de premier ordre, vous devez vous demander:” Quel est le pire de tout cela? “, Puis travailler à reculons”, a-t-il déclaré. “Parce que c’est votre seul coup sur le patient. Vous ne voulez pas manquer des choses qui pourraient les tuer. “

À l’époque où No Time to Die était le seul report majeur, Dworet ne pensait pas aux films qui étaient terminés, mais à ceux qui étaient encore en production. “Comment avez-vous des gens sur un plateau quand ils vont avoir très peur de contracter le virus et de le ramener à la maison?” il a dit. “Tout comme Amazon a essentiellement dit de ne pas venir travailler parce que c’est un groupe, la production de films est tous les groupes, et cela pourrait donc avoir un effet profond.”

Après que Tom Hanks a annoncé mercredi dernier que lui et sa femme, Rita Wilson, avaient reçu un diagnostic de COVID-19 alors qu’il était en Australie alors qu’il travaillait sur le film sans titre d’Elvis Presley de Baz Luhrmann, la vague de suspensions de production a commencé. À l’approche du week-end, des sociétés telles que Disney, Netflix et Universal ont fermé leurs productions, développant une liste sans cesse croissante d’émissions de télévision et de films qui ont été suspendus, y compris les prochains films Batman et Jurassic World, ainsi que Red Notice , Le film vedette de Netflix avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. En fait, tous les secteurs de l’industrie sont maintenant suspendus.

Arrêter puis redémarrer une production est une décision extrêmement coûteuse, surtout si elle est à l’étranger et que les acteurs et l’équipe doivent retourner dans leur pays d’origine. Ces décisions pourraient également avoir des répercussions supplémentaires si le pipeline de contenu commence à s’assécher. “Si [the shutdowns last] seulement quelques semaines, ce n’est probablement pas un gros problème pour l’industrie », a déclaré Fritz. “Mais si c’est quelques mois, cela pourrait interrompre le flux des productions dans les mois ou les années à venir. Nous ne verrons pas le nombre de nouvelles émissions télévisées et de nouveaux films à temps. Cela pourrait vraiment avoir un impact négatif sur le cinéma traditionnel et sur certains des nouveaux services de streaming tels que HBO Max, Peacock et Disney + comptant sur de grandes productions éclaboussantes pour attirer l’attention. »

Avec beaucoup moins d’argent entrant et de futurs projets en évolution, la question commence à se tourner vers les entités qui survivront, surtout s’il y a une récession économique plus large. “Cela peut être une de ces situations où la corporatisation de Hollywood est une bonne chose”, a déclaré Fritz. «Les grandes sociétés ouvertes comme Comcast, Disney, AT&T planifient définitivement le pire parce qu’elles doivent le faire. Les petites sociétés de production et les agences de talents sont plus susceptibles de rester optimistes, en partie parce qu’elles doivent – elles peuvent ne pas avoir les ressources financières pour résister au pire des cas. »

Mais lorsque les cinémas rouvriront, il est difficile de savoir s’ils seront en mesure de faire reculer une clientèle déjà en déclin. “L’Américain moyen ne va plus au cinéma, à toutes fins utiles, sauf pour un blockbuster par an ou quelque chose”, a déclaré Rushfield. “Ce n’est pas comme s’ils vont manquer cette habitude et ce n’est pas comme s’ils ont besoin de beaucoup de raisons pour rester à l’écart de [theaters] pour toujours. C’est comme s’il y avait un restaurant trop bruyant, trop cher, c’était compliqué d’aller, le stationnement était mauvais, mais on y était traîné par des amis de temps en temps. Et puis on vous dit qu’il a été fermé pour infestation de vermine pendant trois mois, puis vous entendez: «Il est ouvert maintenant pour que vous puissiez revenir!» »

D’autres proposent une prise moins dyspeptique. «J’espère que les drive-in feront un retour en force. Ce serait formidable de voir que nous entrons dans les mois d’été, si nous traversons toujours cela “, a déclaré Bock. «Vous pouvez techniquement ouvrir des drive-in et les gens peuvent garder leurs distances tout en profitant d’un film ensemble.»

C’est Hollywood – peu importe la gravité de l’histoire, il y a toujours quelqu’un qui essaie de rêver d’une fin heureuse.

Eric Ducker est écrivain et éditeur à Los Angeles.