Fin de la ligue française en juillet

Presse latine

Journal La Jornada

Dimanche 12 avril 2020, p. a10

Paris. La Ligue française de football professionnel (LFP) a fixé des dates pour l’aboutissement de la saison en cours et le début de la prochaine, bien que marqué par l’incertitude que représente le Covid-19. Selon le journal L’Equipe, lors d’une réunion tenue hier par la LFP, il était clair qu’elle avait l’intention de mettre fin à la Ligue 1 au plus tard le 25 juillet, en vue de clore la campagne le 2 août, considérant que mois pourrait être le théâtre de la finale des ligues des champions et de l’Europe.

