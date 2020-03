Fin de la saison 10 de Curb Your Enthusiasm: Spite Comes At a Price

Alors qu’une pandémie bouleverse notre ordre social et que nous nous demandons si la vie telle que nous la connaissons durera, mon esprit revient sans cesse à une question moins pressante: que ferait Larry David?

À certains égards, les jours de distanciation sociale semblent être le moment pour TV Larry de briller. Plus tôt ce mois-ci, un de mes amis qui se sentait malade a été testé pour COVID-19, et son employeur l’a mis en congé de maladie obligatoire en attendant les résultats. “Je ne peux pas dire que je suis trop contrarié pour être forcé de ne pas aller travailler”, m’a-t-il dit par SMS. (Ses résultats sont revenus négatifs; il n’y avait rien de temps et Imodium ne pouvait pas guérir.) Cela ressemblait à la composition d’un épisode Curb Your Enthusiasm: Larry se sent bien mais se fait tester de toute façon afin qu’il puisse utiliser l’incertitude comme excuse pour rester à la maison . Larry aime une annulation, et rien ne provoque plus d’annulations qu’une pandémie qui interdit le contact physique. Ce n’est pas comme si TV Larry serait dévoré par compassion pour les personnes infectées. D’un autre côté, il manquerait le sport.

Peu de temps après le test de mon ami, la pandémie s’est accélérée et le monde a changé. L’ordre de ne pas aller travailler n’était pas si spécial: presque tous ceux qui n’étaient pas licenciés travaillaient à domicile. Et après quelques jours d’isolement, la solitude ne semblait pas si désirable. Larry pourrait extraire du matériel de la peur de la contagion, de l’étiquette des rassemblements à distance par vidéo, des choses à faire et à ne pas faire avec des masques, des règles strictes pour les personnes âgées ou des Covidiots qui amassent des fournitures ou continuent de faire la fête tandis que d’autres aplatissent consciencieusement le courbe. Mais une grande partie de la comédie de Curb vient de la proximité sociale, qui génère la friction entre TV Larry et les briseurs de règles ou les abiders qui se heurtent à ses opinions. COVID-19 a le même effet que le chapeau MAGA que Larry porte dans la saison 10 quand il veut protéger sa vie privée: personne ne veut s’approcher de quelqu’un d’autre.

Mais si Larry réalisait son souhait, serait-il heureux? Dans un temps de séparation totale, aurait-il encore quelque chose à dire? Et au moment où plus Curb pourrait sortir, serions-nous prêts à regarder en arrière et à rire de ces jours sombres, ou voudrions-nous que cet épisode étrange et troublant reste dans le passé?

Dans le dernier épisode de la saison 10 de Curb (et le 100e épisode de tous les temps), «The Spite Store», Larry se heurte à la société pré-pandémique. Il ne peut pas compter sur le nouveau coronavirus pour fermer Mocha Joe, alors il continue de mener la guerre via le magasin de dépit. À la fin, il réussit à détruire l’entreprise qui l’a interdit – mais le doigt de la patte du singe s’enroule, et sa rancune revient le mordre aussi.

Comme la première de la saison 10, un classique instantané, «Happy New Year», «The Spite Store» regorge d’intrigues, certaines autonomes et d’autres liées à des arcs tout au long de la saison. La finale présente des éléments récurrents sur les abuseurs de sirènes, la «grande communauté Johnson», la couleur préférée des parents pour les bébés biraciaux, en évitant le gaspillage d’eau pour respecter la sécheresse, et les médecins vindicatifs qui boudent lorsque les patients demandent un deuxième avis, ainsi que les observations errantes de Larry sur robes (“Vous ne pouvez pas simplement jeter un côté sur l’autre”), pots à astuces (“Nous pourrions aussi bien être des mendiants”), et des lits de repos (“C’est comme une demi-chaise, un demi-canapé – c’est comme un centaure de meubles”). Mais tous ces volets autonomes s’entrelacent pour créer la comeuppance de Larry.

Alice retourne chez Latte Larry, et un goût de scone sec ramène sa mémoire du procès qu’elle avait l’intention de déposer. Après une rencontre avec Mocha Joe, elle s’associe à l’ennemi juré de Larry et à Frank, un agent immobilier agaçant du country club de Larry (joué par Paul Scheer). Ensuite, le magasin de dépit et sa cible brûlent parce que le nouveau géant Johnson de Joey Funkhauser fait tomber une des tasses à café auto-chauffantes de Larry (qui existait bien avant l’idée de Larry) sur une pile de papier et Larry refuse de s’arrêter pour un camion de pompiers, croyant ses passagers pour être des abuseurs de sirènes. Latte Larry’s et Mocha Joe’s ne sont plus, mais de leurs cendres naît une nouvelle épine du côté de Larry: la maison de dépit. En utilisant le paiement d’assurance de l’incendie et le règlement du procès, Mocha Joe et Alice se déplacent à côté et commencent à organiser des fêtes bruyantes pour agacer leur nouveau voisin.

La comédie de Curb fonctionne en partie parce que TV Larry n’est pas toujours dans le vrai: l’émission met en évidence ses propres défauts aussi souvent qu’elle expose ceux des autres. Les échecs de Larry sont un thème de la finale, à commencer par l’ouverture à froid (une rareté pour Curb). Sur le segment des faux magasins de dépit d’aujourd’hui, Larry dit à un journaliste de la télévision qu’il ne se soucie pas de sa pochette. “Vous ne pensez pas que c’est une sorte d’insulte?” demande le journaliste. “Non, pas le moins du monde”, dit Larry. “Si tu me disais que tu n’aimais pas ma veste ou quelque chose, je m’en ficherais.” Mais lorsque le journaliste l’informe qu’il n’aime pas sa veste, la peau de Larry s’avère plus fine qu’il ne le pensait. «Oh, c’est ça», renifle-t-il.

Comme le révèle le segment, le magasin de dépit de Larry inspire d’autres célébrités à ouvrir leurs propres versions. Bien que l’imitation le flatte, elle l’empêche également de réparer la montre de Will, car Mila Kunis pousse son réparateur à la faillite. Et bien que Larry ait raison de “prévoir de gros problèmes” avec le pénis de Joey, ce n’est pas seulement le phallus géant qui baise Latte Larry. C’est aussi le refus de Larry de tenir compte de la sirène du camion de pompiers et des innovations anti-flammes qu’il a introduites: les tasses, les tables boulonnées, le désinfectant pour les mains omniprésent et les salles de bain sans défécation. “Si j’essayais de dire à quelqu’un comment brûler un endroit, je suggérerais chaque étape que vous avez prise dans votre entreprise”, l’informe le chef des pompiers, ajoutant: “Vous avez fait tellement de choses stupides, cela ressemble à un incendie criminel.” Certaines des règles contre lesquelles Larry se rebelle sont des règles pour une raison. Et certaines de ses envolées fantaisistes finissent par faire du mal: comme le dit Jeff lorsque Larry se demande s’il pourrait provoquer le travail en effrayant une mère enceinte, “Tu dois vraiment penser à ces hypothèses, parce qu’elles finissent toujours mal.” Ou, comme le dit succinctement Susie, “Qu’est-ce qui t’arrive?”

“The Spite Store” n’a pas les sommets de “Happy New Year”, et il n’est pas aussi bien tracé que la première. Je me réjouis de toute excuse pour plus de Sam Richardson dans ma vie, mais Tara et Will sont sortis de nulle part, tout comme le “shanda pour le chauve” de Scheer. Il est également un peu décevant que Cheryl et Ted n’apparaissent pas, étant donné que les tentatives de Larry pour reconquérir son ex-femme, et les efforts de Ted pour le saper, étaient deux des scénarios centraux de cette saison. Et bien que Larry ait failli faire sa staredown signature pour la première fois cette saison quand il a interrogé Joey sur la montre cassée, Joey a cédé avant que le look ne puisse s’attarder.

Comme la saison dans son ensemble, “The Spite Store” était lourd sur les observations de célébrités, y compris les camées de Savannah Guthrie et Hoda Kotb, Jonah Hill, Sean Penn et Mila Kunis. Comme Clive Owen et Jon Hamm avant eux, les stars de cette semaine se sont bien acquittées, en particulier Hill en tant que propriétaire de charcuterie scrupuleux, qui a livré l’une des lignes les plus mémorables de l’épisode: «Chaque fois que je vois un client entrer ici qui avait l’habitude d’aller chez Irv , c’est comme si mon petit Oscar humain marchait ici. »

La star invitée qui semblait la plus déplacée cette saison était une qui ne jouait pas lui-même: Vince Vaughn en tant que Freddy Funkhouser, le demi-frère de Marty. Freddy ne s’intégrait jamais pleinement dans le groupe d’amis de Larry, et sa présence n’attirait que le vide laissé par le regretté Bob Einstein. Freddy, Joey et même l’oncle de Freddy, Moke, ont tous joué des rôles importants cette saison, mais Curb a choisi d’honorer Einstein en gardant Marty en vie hors écran. Sur Curb, ce qui est mort peut ne jamais mourir. “Non, nous ne parlons pas de la mort de son personnage dans la série”, a déclaré Jeff Garlin en novembre dernier. «Pourquoi avons-nous besoin de cela dans un spectacle de comédie? Cela ne correspond pas à notre émission. Il n’y a aucune mélancolie dans Curb Your Enthusiasm. »

TV Larry n’est pas non plus susceptible de subir les conséquences durables de ses actes. Cette saison a tourné autour de la réalité que grâce à cet accord de syndication Seinfeld doux et sucré, il a le bordel pour ouvrir un magasin juste en dépit de quelqu’un qui lui a servi du café froid. Il est également en mesure d’acheter sa sortie de chaque confiture. Quand quelqu’un le poursuit, il s’installe. Lorsqu’un vendeur de voitures le soupçonne de se rendre chez le concessionnaire uniquement pour de la réglisse, il achète une nouvelle voiture pour lui prouver le contraire. Lorsqu’il détruit cette voiture, il en commande une autre. Lorsque Latte Larry brûle, il enlève la perte. Et maintenant que ses ennemis vivent trop près pour son confort, il achètera probablement une nouvelle maison. Je pourrais en vouloir à TV Larry si je ne l’aimais pas autant.

Comme tous les finales de la saison Curb, «The Spite Store» pourrait finir par être une finale de série. Comme toujours, l’avenir de Curb est dans l’air et dépend du niveau d’inspiration de David. Bien que le dernier épisode ait résolu la saison de manière satisfaisante, il semble moins final que la plupart des finissants de la seconde moitié de la série. David a déclaré que chaque fois que Curb se terminera, cela se terminera sans fanfare, mais il y a des indications provisoires que plus de Curb pourrait être en préparation. “Nous parlons vraiment d’en parler”, a déclaré le producteur exécutif Jeff Schaffer en janvier, ajoutant: “Nous avons définitivement des idées qui ne cadraient pas avec la saison.”

Cela semble quelque peu encourageant, étant donné que Schaffer a déclaré après la saison 9 que David terminait chaque saison vide d’idées et convaincu qu’il n’en aurait jamais d’autre. Une pénurie d’idées ne semblait pas être le problème de la saison 10; si quelque chose, la saison a parfois souffert d’essayer de fourrer trop de points de l’intrigue. Mais une saison solide de Curb est toujours sortie du méli-mélo. Comme le dit le sage, “Tu dois casser quelques montres pour savoir comment gérer une grosse bite.”

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

